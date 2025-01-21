Alevler ahşap giydirmeyi yuttu! Düzce İtfaiye Müdürü A Haber’de

Bolu'daki otelde çıkan yangında alevlere karşı zamanlı yarış devam ediyor. Yanmaya elverişli malzemelerin bulunmasından dolayı yangın kısa sürede daha geniş bir alana sirayet etmişti. Bir yandan da çevre illerden de tabii buraya takviye ekipler geldi.

İşte o ekiplerden sadece biri Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz A Haber'de özel açıklamalarda bulundu ve son bilgileri paylaştı.