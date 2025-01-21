21 Ocak 2025, Salı
Haberler Özel Haber Haberleri Alevler ahşap giydirmeyi yuttu! Düzce İtfaiye Müdürü A Haber’de

Alevler ahşap giydirmeyi yuttu! Düzce İtfaiye Müdürü A Haber’de

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 13:50 Güncelleme: 21.01.2025 13:51
ABONE OL
Alevler ahşap giydirmeyi yuttu! Düzce İtfaiye Müdürü A Haber’de

Bolu’da 10 kişinin can verdiği yangında alevlere karşı mücadele veren Düzce İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Beytullah Yılmaz, “Yangın kontrol altında ve soğutma çalışmaları yapılıyor.” dedi.

Bolu'daki otelde çıkan yangında alevlere karşı zamanlı yarış devam ediyor. Yanmaya elverişli malzemelerin bulunmasından dolayı yangın kısa sürede daha geniş bir alana sirayet etmişti. Bir yandan da çevre illerden de tabii buraya takviye ekipler geldi.

ALEVLER AHŞAP GİYDİRMEYİ YUTTU!

İşte o ekiplerden sadece biri Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz A Haber'de özel açıklamalarda bulundu ve son bilgileri paylaştı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"İHBAR GELDİĞİ ANDA HAREKETE GEÇTİK"

Beytullah Yılmaz: Öncelikle memleketimiz için geçmiş olsun. Ölenlere rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabah 112'den bize ihbar gelir gelmez 4 araç 14 personel alana intikal ettik. Şu anda yangının büyük kısmı kontrol altına alındı. Otelin arka cephesinde ve bodrumunda yanma devam ediyor şu anda. İki ekip olarak ön ve arkadan şu anda müdahaleler devam ediyor. Büyük bir şekilde kontrol altına alındı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YANGININ BÜYÜMESİNİN SEBEBİ NEYDİ?

Bina komple ahşap giydirmesi. Ve bodrumdan başladığını düşünüyoruz. En üst kata kadar sirayet etmiş. Artık bu yangından sonra inceleme de ortaya çıkacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YANGIN SÖNDÜRME İŞLEMİ NASIL YAPILDI?

Yangın tüm otele yayıldığı için, burada Sakarya İtfaiyesi, Bolu İtfaiyesi, Düzce İtfaiyesi, Bolu'nun ilçeleri, hepimiz burada. Dört bir taraftan bütün oteli, sararak her taraftan müdahale ederek söndürüyoruz şu anda.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BÖYLE YANGINLAR GENELDE NEREDEN BAŞLIYOR?

Genelde elektrik ve restoran ile bacalarından başlar. Ama tabii şu anda bu oteli bilemiyorum. Soğutmadan sonra gerekli incelemeyle öğreneceğiz.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İNCELEME YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Biz yangının önce çıkış yerine bakacağız. Artı bilirkişi de gelecek. Savcılık olaya el koydu. Şu anda başka bir bilgi vermek de çok uygun değil.

Alevler ahşap giydirmeyi yuttu! Düzce İtfaiye Müdürü A Haber’de
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alevler ahşap giydirmeyi yuttu! Düzce İtfaiye Müdürü A Haber’de Alevler ahşap giydirmeyi yuttu! Düzce İtfaiye Müdürü A Haber’de Alevler ahşap giydirmeyi yuttu! Düzce İtfaiye Müdürü A Haber’de
Yangın faciasının tanıkları A Haber’de!Yangın faciasının tanıkları A Haber’de! YANGIN FACİASININ TANIKLARI A HABER'DE!
Yangının 2 temel sebebi! İşte eksik sistemlerYangının 2 temel sebebi! İşte eksik sistemler YANGININ 2 TEMEL SEBEBİ! İŞTE EKSİK SİSTEMLER
Bolu’daki otel yangını faciasında dehşete düşüren anlar!Bolu’daki otel yangını faciasında dehşete düşüren anlar! BOLU'DAKİ OTEL YANGINI FACİASINDA DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangınıBolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını BOLU KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ'NDE OTEL YANGINI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör