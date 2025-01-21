Alevler ahşap giydirmeyi yuttu! Düzce İtfaiye Müdürü A Haber’de
Bolu’da 10 kişinin can verdiği yangında alevlere karşı mücadele veren Düzce İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Beytullah Yılmaz, “Yangın kontrol altında ve soğutma çalışmaları yapılıyor.” dedi.
Bolu'daki otelde çıkan yangında alevlere karşı zamanlı yarış devam ediyor. Yanmaya elverişli malzemelerin bulunmasından dolayı yangın kısa sürede daha geniş bir alana sirayet etmişti. Bir yandan da çevre illerden de tabii buraya takviye ekipler geldi.
İşte o ekiplerden sadece biri Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz A Haber'de özel açıklamalarda bulundu ve son bilgileri paylaştı.
"İHBAR GELDİĞİ ANDA HAREKETE GEÇTİK"
Beytullah Yılmaz: Öncelikle memleketimiz için geçmiş olsun. Ölenlere rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabah 112'den bize ihbar gelir gelmez 4 araç 14 personel alana intikal ettik. Şu anda yangının büyük kısmı kontrol altına alındı. Otelin arka cephesinde ve bodrumunda yanma devam ediyor şu anda. İki ekip olarak ön ve arkadan şu anda müdahaleler devam ediyor. Büyük bir şekilde kontrol altına alındı.
YANGININ BÜYÜMESİNİN SEBEBİ NEYDİ?
Bina komple ahşap giydirmesi. Ve bodrumdan başladığını düşünüyoruz. En üst kata kadar sirayet etmiş. Artık bu yangından sonra inceleme de ortaya çıkacak.
YANGIN SÖNDÜRME İŞLEMİ NASIL YAPILDI?
Yangın tüm otele yayıldığı için, burada Sakarya İtfaiyesi, Bolu İtfaiyesi, Düzce İtfaiyesi, Bolu'nun ilçeleri, hepimiz burada. Dört bir taraftan bütün oteli, sararak her taraftan müdahale ederek söndürüyoruz şu anda.
BÖYLE YANGINLAR GENELDE NEREDEN BAŞLIYOR?
Genelde elektrik ve restoran ile bacalarından başlar. Ama tabii şu anda bu oteli bilemiyorum. Soğutmadan sonra gerekli incelemeyle öğreneceğiz.
İNCELEME YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Biz yangının önce çıkış yerine bakacağız. Artı bilirkişi de gelecek. Savcılık olaya el koydu. Şu anda başka bir bilgi vermek de çok uygun değil.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sinüziti olanlar dikkat: Beyninizi tehdit ediyor! Uzman isim açıkladı
- TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?
- Kartalkaya Kayak Merkezi nerede, Bolu'da mı? Kartalkaya Kayak Merkezi hangi ilde, nasıl gidilir?
- Birbirlerini tamamlayan burçlar: En iyi ikiliyi oluşturan 3 zodyak işareti
- Ünlüler bu yöntemle cayır cayır kilo verdi! Ketojenik diyetin sırlarını uzmanı açıkladı: 2 ayda…
- 220 bin TL 2. el taşıt kredisi! Ziraat Bankası taksit tablosunu yayınladı!
- Altında 2'si 1 arada fırsat! İslam Memiş net konuştu: Alım ve satım için yol haritası
- A101 23 Ocak aktüel kataloğu Aldın Aldın indirimleri: Dik süpürge, kettle, yoğurt, peynir
- Kentsel Dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu? Zamlı Kira Yardımı ne zaman ödeniyor?
- KOMEK kayıt takvimi 2025 | KOMEK kurslarına kayıtlar başladı mı, nasıl yapılır?
- Meteoroloji hava durumu raporu 21 Ocak Salı | Sıcaklıklar tersine dönecek: Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul, Bursa, İzmir...
- Grand Kartal Otel yangını son dakika | Bolu Kartalkaya’da otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Yaralı ve ölü var mı?