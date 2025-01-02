Trump’ın Atlantik sitemini yıkma planı! Derin devlet ve Batı’ya karşı savaş

ABD, 2025 yılına üç ayrı saldırıyla girdi. Saldırıların ardından güvenlik güçleri alarma geçti ve soruşturma başlatıldı. İlk olay Las Vegas'ta yerel saatle 08:40'ta yaşandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı New Orleans'da bir araçla gerçekleştirildi ve 15 kişinin ölümüne yol açtı. New York'taki üçüncü olayda ise bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.

Amerika'yı sarsan saldırıları A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajan Gün Ortası programında değerlendiren Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, Trump hedefinin Atlantik sistemini yıkmak olduğunu buna karşı derin devletin medeniyetler savaşını tekrar körükleyerek Trump'ın politikalarını değiştirmek istediğini söyledi.

Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar'ın A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Amerika'nın terörle mücadelede kullandığı önleyici saldırılar konseptini burada görebiliriz. Tabi Donald Trump öncesi bunlar duyulan belki alarm biraz da korku, endişe hem Amerikan derin devleti hem de Batı'da inanılmaz bir tepki var. Çünkü Donald Trump bütün dikkatini terörle mücadeledense kendi Batı dünyasına, Batı dünyasının güç tekeline yoğunlaştırmak istediğini söyleyen açıklamalarda bulundu.

İşte Kanada'ya değindi. Panama'ya, Grönland'a falan değinmesi, NATO'ya BM'ye eleştirileri vardı. Yani Donald Trump'ın temel hedefi önce Amerika sloganıyla demokrasiyi bir kenara itip piyasa ekonomisini ve ekonomide küreselleşmeye karşı büyük bir mücadele vermesiydi. Yani bu bunu genel strateji olarak benimsemişti. Yani Orta Doğu ve dünyanın diğer sorunlarıyla ilgilenmeyi de bırakacağını dile getiriyordu.