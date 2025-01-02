Trump’ın Atlantik sitemini yıkma planı! Derin devlet ve Batı’ya karşı savaş
ABD, yeni yıla üç ayrı saldırıyla girdi. İlk saldırı, 1 Ocak sabahı Las Vegas'ta meydana geldi. Bir kişi silahlı saldırıda öldürüldü. İkinci saldırı, birkaç saat sonra New Orleans'ta gerçekleşti. Bu saldırıda, bir araç kalabalığın içine daldı ve 15 kişi öldü. Üçüncü saldırı, New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırıydı. Saldırıda 11 kişi yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar değerlendirdi.
ABD, 2025 yılına üç ayrı saldırıyla girdi. Saldırıların ardından güvenlik güçleri alarma geçti ve soruşturma başlatıldı. İlk olay Las Vegas'ta yerel saatle 08:40'ta yaşandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı New Orleans'da bir araçla gerçekleştirildi ve 15 kişinin ölümüne yol açtı. New York'taki üçüncü olayda ise bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.
Amerika'yı sarsan saldırıları A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajan Gün Ortası programında değerlendiren Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, Trump hedefinin Atlantik sistemini yıkmak olduğunu buna karşı derin devletin medeniyetler savaşını tekrar körükleyerek Trump'ın politikalarını değiştirmek istediğini söyledi.
Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar'ın A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmeler şöyle:
Amerika'nın terörle mücadelede kullandığı önleyici saldırılar konseptini burada görebiliriz. Tabi Donald Trump öncesi bunlar duyulan belki alarm biraz da korku, endişe hem Amerikan derin devleti hem de Batı'da inanılmaz bir tepki var. Çünkü Donald Trump bütün dikkatini terörle mücadeledense kendi Batı dünyasına, Batı dünyasının güç tekeline yoğunlaştırmak istediğini söyleyen açıklamalarda bulundu.
İşte Kanada'ya değindi. Panama'ya, Grönland'a falan değinmesi, NATO'ya BM'ye eleştirileri vardı. Yani Donald Trump'ın temel hedefi önce Amerika sloganıyla demokrasiyi bir kenara itip piyasa ekonomisini ve ekonomide küreselleşmeye karşı büyük bir mücadele vermesiydi. Yani bu bunu genel strateji olarak benimsemişti. Yani Orta Doğu ve dünyanın diğer sorunlarıyla ilgilenmeyi de bırakacağını dile getiriyordu.
DEAŞ BAĞLANTILARI VE SÖYLENTİLER
Bunları yapmak çok kolay. Yani Putin'in dile getirdiği bir gerçek var. Yani dünyadaki terör saldırılarının yüzde 95'ini CIA organize ediyor şeklinde. Yani El Kaide döneminde de, El Siyade ve Kaide şeklinde bağlantılar kurulmuştu. Yani dünyada operasyon yapabilecek nadir güçlerden bir tanesi var Amerika, Amerika dışında kimsenin dünyanın değişik bölgelerinde ve kendi ülkesi içerisinde böyle organize işler yapabilmesi çok zor. Yani bunu karanlık odakların yaptığı kanaatindeyim. Donald Trump'ın genel politikasını değiştirme ve dönüştürme hedefi var. Evet bu olaylar bakış açısını değiştirir
TRUMP POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRME PLANI
Amerika istedikleri ülkeyi, istedikleri aktörü, istedikleri bölgeyi çok rahat bir şekilde yönlendirebiliyor. Eskiden Amerika'nın gücü çok daha fazlaydı. Yani beynindeki, zihnindeki kurguyu gerçeğe dönüştürmede inanılmaz imkânları var Amerikan. Yani kendi başkanlarını yönlendirmede de, kamuoyunu oluşturmada da, Avrupa'yı etkilemede de zaten yani o enformasyonda, diyelim teknolojide, bilgide inanılmaz imkânları, donatılıları var. Bunu çok rahat yapabilirler.
CLINTON VE BUSH ÖRNEKLERİ
Bill Clinton'ın mesela 2000'lerdeki politikasını kökten değiştirdi. Bill Clinton işte Somali'ye girmesi. Ondan sonra Bush'ın politikası. Bush ilk geldiğinde mesela aklında terörle mücadele diye bir konsept yoktu. Ama 11 Eylül saldırılarından sonra ister istemez o politikayı sonuna kadar benimsemek zorunda kaldı. Donald Trump'ın şu anda uyguladığı Cumhuriyetçi bir parti olarak kendi ilkelerinin tam tersi bir program uyguluyor. Vergi artışlarından, tarifelerden bahsediyor. Oysa bu konular demokratların tekelinde olan şeylerdi.
MEDENİYETLER SAVAŞI PEŞİNDELER
20 Ocak'ta mesela iktidara gelir. 20 Ocak'ta Davos var. Yani o küreselleşme, Siyonist lobi, küresel lobiler Donald Trump'ın bu yeni politikalarından rahatsızlar. Donald Trump'ın bütün dikkatini yine Orta Doğu'ya, İslam dünyasına dış düşman şeklinde kodladıkları bölgeye vermesini istiyorlar. Yani Batı ile İslam dünyasının mücadelesini o medeniyetler savaşını yeniden alevlendirmeye çalışıyorlar. Donald Trump tabi bu oyunu gördüğü için pozisyonu almaya çalışıyor.
ATALANTİK SİSTEMİNİ YIKMA PLANI
Amerika'nın şu anki konuma gelmesinin, küresel siyasette zayıflamasının veya revizyonist güçler denilen Rusya, Çin, Türkiye gibi güçler karşısında gerilemesinin ve meydan okumalara cevap verememesinin en büyük nedeni olarak Donald Trump kendi müttefiklerini suçluyor. Diyor ki Avrupa veya işte Japonya, Güney Kore, Kanada, İngiltere siz bana gereken desteği vermediniz bu terörle mücadelede. Ben sizi korudum, güvenlik şemsiyesi sağladım. Ama siz beni yarı yolda bıraktınız. Ben Çin'le, Rusya ile mücadele ederken zorlanıyorum. Bundan sonra ben dikkatimi bu ülkelere değil, size çevireceğim. Yani kendi müttefiklerini, Batı sistemini, Antlantik sistemini yıkıp yeniden yapma projesi var Donald Trump'ın önünde. Bunu da istemiyor şimdi o ortaklık. Çok çarpıcıdır.