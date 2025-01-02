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Kirli istihbarat ağı: İşte Esad rejiminin Kasiyun Dağı'ndaki dinleme tesisi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 02.01.2025 12:08 Güncelleme: 02.01.2025 12:11
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Kirli istihbarat ağı: İşte Esad rejiminin Kasiyun Dağı’ndaki dinleme tesisi

Suriye'de yıllardır süren işkence ve zulmün sonu Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından geldi. Suriye'nin özgürlüğe kavuşmasının ardından 14 yıldır kapalı olan Kasiyun Dağı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam-ı Şerif'i izleyip çay içmesiyle yeniden açılmış oldu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, mülteci Esad’ın Kasiyun Dağı’ndaki dileme tesisini (istihbarat ağı) görüntüledi.

61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad ailesi diktatörlüğünün Suriye'de sonuna gelindi. Sadece iç savaştan 2011'den bu yana 6,5 milyondan fazla yerinden yurdundan edildi. 650 binden fazlası ise hayatını kaybetti. Zafer sonunda Suriyelilerin oldu.

Esad rejiminin başkent Şam'da halka yasakladığı Kasiyun Dağı'nın zirvesindeki istihbarat ağını A Haber özel olarak görüntüledi.

İŞTE ESAD REJİMİNİN DİNLEME TESİSİ!

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Şam'daki Kasiyun Dağı'nın zirvesinde devrik Beşar Esad rejiminin istihbarat ayağını yerinden görüntüledi.

"Bulunduğumuz nokta Esad için en önemli noktalardan bir tanesi. Burası insanların telefonlarının dinlendiği nokta. Esad Kasiyun Dağı'nın zirvesine vericiler yerleştirdi. Bunu uzaktan görenler baz istasyonu sanabilir ancak öyle değil. Bulunduğumuz noktada vericiler hala daha çalışıyor ancak internet yok."

Easd'ın Kasiyun Dağı'ndaki dinleme tesisiEasd'ın Kasiyun Dağı'ndaki dinleme tesisi

ESAD'IN İSTİHBARAT AYAĞININ EN ÖNEMLİ NOKTASI

"Burada telefon görüşmeleri dinleniyordu. Yani Esad'ın istihbarat ağının en önemli ayağı burası. O telefon görüşmelerinde eğer Esad veya rejime karşı bir konuşma varsa o kişiler tutuklanıp katlediliyordu. Burası işte o istihbarat ayağının en önemli ayağı.

Burası sivillere kapalıydı, pek çok noktada askeri kapalar ve girişler kurulmuş etrafta özellikle mayınlar döşenmiş durumdaydı."

Easd'ın Kasiyun Dağı'ndaki dinleme tesisiEasd'ın Kasiyun Dağı'ndaki dinleme tesisi

"İsrail tarafında da buranın girişinde vurulan bir nokta var. Bazı haber kaynakları Esad'ın buradan kaçarken bazı konumları İsrail'e verdiği iddia edilmişti. Burada insanlar kendi aralarında veya arkadaşlarıyla yapmış oldukları telefon görüşmelerinde rejime karşı bir konuşma yapılırsa cezalandırılıyorlardı."

Easd rejiminde kalan patlamış bir el bombasıEasd rejiminde kalan patlamış bir el bombası

"Burada da bir patlamış bir el bombası yer alıyor. Bu noktalar askeri karargah gibi dizayn edilmiş. Mahallere kurulan kontrol noktalarında insanlar tespit ediliyordu. Rejim bu şekilde telefonları dinleyerek binlerce insanı katletti. Herhangi bir başka görüşe izin verilmiyordu."

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Kirli istihbarat ağı: İşte Esad rejiminin Kasiyun Dağı’ndaki dinleme tesisi Kirli istihbarat ağı: İşte Esad rejiminin Kasiyun Dağı’ndaki dinleme tesisi Kirli istihbarat ağı: İşte Esad rejiminin Kasiyun Dağı’ndaki dinleme tesisi
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