Kirli istihbarat ağı: İşte Esad rejiminin Kasiyun Dağı’ndaki dinleme tesisi

Easd'ın Kasiyun Dağı'ndaki dinleme tesisi

ESAD'IN İSTİHBARAT AYAĞININ EN ÖNEMLİ NOKTASI

"Burada telefon görüşmeleri dinleniyordu. Yani Esad'ın istihbarat ağının en önemli ayağı burası. O telefon görüşmelerinde eğer Esad veya rejime karşı bir konuşma varsa o kişiler tutuklanıp katlediliyordu. Burası işte o istihbarat ayağının en önemli ayağı.

Burası sivillere kapalıydı, pek çok noktada askeri kapalar ve girişler kurulmuş etrafta özellikle mayınlar döşenmiş durumdaydı."