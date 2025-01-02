Trump’ın Atlantik sitemini yıkma planı! Derin devlet ve Batı’ya karşı savaş

ABD, yeni yıla üç ayrı saldırıyla girdi. İlk saldırı, 1 Ocak sabahı Las Vegas'ta meydana geldi. Bir kişi silahlı saldırıda öldürüldü. İkinci saldırı, birkaç saat sonra New Orleans'ta gerçekleşti. Bu saldırıda, bir araç kalabalığın içine daldı ve 15 kişi öldü. Üçüncü saldırı, New York'ta bir gece kulübüne silahlı saldırıydı. Saldırıda 11 kişi yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar değerlendirdi.

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