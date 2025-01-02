ABD’de peş peşe saldırılar Donald Trump ve Elon Musk’a mesaj mı? A Haber’de perde arkasını anlattı: Derin devlet yapıyor

Peki ABD'deki saldırılar ne anlama geliyor? Perde arkasında ne var? Trump'a "Suriye'den çekilme" mesajı mı? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları; Her ne kadar onlar PKK'ya arkadaşımız deyip silah verse de halihazırda Suriye'de CENTCOM'un askerleri bizi öldüren PKK'lılara silahlar veriyorlar görüyoruz onu.

ABD Başkanı Joe Biden (Ekran görüntüsü / A Haber)

"BIDEN YÖNETİMİ SORUMLU"

Biz insani olarak bakıyoruz. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Her 3 olayın ben kasti olduğunu düşünüyorum. Biden yönetiminin bundan sorumlu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Biden bir şekilde bu terörizmi kınasa dahi eğer siz devlet başkanıysanız ve ülkenizde yılbaşında 3 tane ayrı ayrı terör saldırısı yapılıyorsa ABD yönetilemeyen bir devlet olur. Soğuk Savaş'tan sonra ABD'nin ortaya attığı bir fenomen var terörizmden dolayı yönetilemeyen devlet bence Biden'ın bu açıklamalarına karşı Trump'ın cevabı ilginç. Biden'ın ABD'ye veda hediyesi göçmen teröristlerdir dedi.