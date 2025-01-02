ABD'de peş peşe saldırılar Donald Trump ve Elon Musk'a mesaj mı? A Haber'de perde arkasını anlattı: Derin devlet yapıyor
New Orleans’ta terör, New York’ta saldırı, Las Vegas’ta patlama… ABD yeni yıla 3 saldırıyla girdi. ABD’de neler oluyor? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı. Caşın, 'Biden yönetimi bundan sorumlu' dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2025 yılına 3 saldırıyla girdi. Donald Trump'ın göreve gelmesine 18 gün kala New Orleans'ta terör saldırısı, New York'ta saldırı, Las Vegas'ta patlama meydana geldi.
Peki ABD'deki saldırılar ne anlama geliyor? Perde arkasında ne var? Trump'a "Suriye'den çekilme" mesajı mı? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları; Her ne kadar onlar PKK'ya arkadaşımız deyip silah verse de halihazırda Suriye'de CENTCOM'un askerleri bizi öldüren PKK'lılara silahlar veriyorlar görüyoruz onu.
"BIDEN YÖNETİMİ SORUMLU"
Biz insani olarak bakıyoruz. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Her 3 olayın ben kasti olduğunu düşünüyorum. Biden yönetiminin bundan sorumlu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Biden bir şekilde bu terörizmi kınasa dahi eğer siz devlet başkanıysanız ve ülkenizde yılbaşında 3 tane ayrı ayrı terör saldırısı yapılıyorsa ABD yönetilemeyen bir devlet olur. Soğuk Savaş'tan sonra ABD'nin ortaya attığı bir fenomen var terörizmden dolayı yönetilemeyen devlet bence Biden'ın bu açıklamalarına karşı Trump'ın cevabı ilginç. Biden'ın ABD'ye veda hediyesi göçmen teröristlerdir dedi.
TRUMP'A "SURİYE'DEN ÇEKİLME" MESAJI MI?
Güvenlik ve istihbarat zafiyeti mi var? ABD'lilere sormak lazım bunu. Video kayıtlarına bakıldığında araçta DEAŞ bayrağı yok. Acaba Suriye'den mi getirdiler bilemiyorum. Bu çok ciddi bir güvenlik kaybı. Bayrağı FBI polisleri mi getirdi acaba? ABD halkına 'bakın Suriye'de DEAŞ tehdidi var bu eylemleri onlar yapıyorlar ve biz Suriye'de kalmakta haklıyız ve PKK'ya yardım etmek de bizim görevimiz' mesajı mı?
"ABD DERİN DEVLETİ YAPIYOR"
Trump yardımcısı olacak olan Musk ile beraber yılbaşı kutlaması esnasında onun otelinin önünde tesadüfen bir araç patlıyor. Araç bir şekilde Musk'ın ürettiği bir araç. Bu 4 seneyi burnundan getireceklerini gösteriyor. ABD derin devleti yapıyor bana göre.
"ORGANİZE BİR OLAY"
Bunu ABD devletinin çözmesi gerekiyor. Buradan gördüğümüz kadarıyla bu organize bir olay. Başkan Trump'a ve yeni yönetimine yönelik bir tehdit olarak algılıyorum.
"TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR"
Bu Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren bir olay. PKK Türkiye'nin düşmanı bir terör örgütü. Öte yandan ABD bizim müttefikimiz ve Pentagon yalan söylüyor. Önce 900 asker dedi. Pentagon buradan çıkmayacağım diyor. Bence Afganistan'dan da çıkmayacağım diyorlardı Vietnam'dan da. Pentagon'a soruyorum siz Türkiye'nin sınırında ne arıyorsunuz? Yine baltayı taşa vuruyorlar.
"KOVALAMAZSA TÜRK ASKERİ KOVALAYACAK"
Burada çok ciddi bir organize kirli saldırı olduğunu düşünüyorum. Fakat ne olursa olsun halihazırda ABD'yi yönetmekten Biden yönetimi sorumlu. Biz Trump'ı bunda sorumlu tutamayız. Trump gelince buradan CENTCOM'u kovalar mı onu CENTCOM'un komutanı düşünsün. Kovalamazsa Türk askeri kovalayacak.
KİM BU ABD DERİN DEVLETİ?
Perde arkasında bir takım pazarlıklar var. Neyi yapıp yapmayacağı konusunda çok ciddi pazarlıklar var. Yürütmeyi elinde bulunduran Başkan Trump yasamayı da kazanmış durumda. Topal Ördek değil. Kartal ben uçacağım diyor. Kartalı kontrol etmek isteyen kuvvetler benim söylediğim istikamette ve irtifada uçacaksın hedefleri de ben belirleyeceğim diyor. ABD derin devleti. Bunlar kim? Silah şirketleri onun arkasındaki lobiler bu lobilerle beraber İsrail.
"TÜRKİYE YÜKSELEN BİR GÜÇ"
Dünya yeni bir sürece giriyor. Türkiye yükselen bir güç ve Başkan Trump bunu gören bir insan. Ben Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini düşünüyorum. Türk – Amerikan ilişkileri 21. Yüzyılda Suriye'den çok daha büyüktür. Meselenin içerisinde 280 – 300 milyonluk bir Türk dünyası var. Karadeniz'i kontrol eden ve Montrö'yü bir şekilde kilit tutan Türkiye var. NATO'nun ikinci ordusu. Balkanlar ve Kafkasya'da Türkiye olmadan barış olmaz. Orta Doğu'da Türkiye olmadan bir şekilde barış ve savaş olmaz.
"SENATO BASKININDAN SONRA EN KARANLIK GECE"
Terörizm şiddeti insanları korkutmak ülkede kaos ve ülkenin yönetilemediği imajını yaratmak için kullanılan bir siyasal şiddet türüdür. Bu şiddeti kurgulayanların çeşitli siyasi ve ideolojik mesajları vardır. Trump'a yapılan otel saldırısı klasik bir mafya yöntemi. Böyle bir saldırı dünyada görülmedi. Böyle bir rastlantı da görülmedi. Bütün araçlar aynı yerden kiralanıyor. O zaman FBI ve CIA uyuyor demektir. New York saldırısı da bunun bir devamı. ABD Biden yönetimi tarafından yönetilemiyor. Senato baskınından sonra bu gece ABD siyasi tarihi için en zorlu en belki de karanlık gecesidir.