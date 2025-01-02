ABD’de bir saldırı daha! Gece kulübü hedef alındı: Yaralılar var

ABD basınına göre saldırıyı düzenleyen 2 kişi her yerde aranıyor (Times Now)

2 KİŞİ DÜZENLEDİ

Çok sayıda New York Polis Departmanı birimi gece kulübünün bulunduğu noktada bir araya geldi. Silahlı saldırıyla bağlantılı iki kişi her yerde aranıyor.