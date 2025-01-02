ABD'de bir saldırı daha! Gece kulübü hedef alındı: Yaralılar var
ABD'de dün gerçekleşen terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi. New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı düzenlenirken 11 kişinin yaralandığı tespit edildi. ABD basınına göre saldırıyı 2 kişi gerçekleştirdi ve polis her yerde saldırganları arıyor. İşte detaylar...
ABD New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. En az 11 kişinin yaralandığı tespit edildi. ABD polisi Çarşamba en az 11 kişinin yaralandığı bildirilen toplu silahlı saldırıyı yönelik kapsamlı araştırma başlattı.
AMAZURA ETKİNLİK ALANINDA SALDIRI
Kolluk kuvvetleri kaynakları, silah sesinin 1 Ocak'ta saat 23:20 civarında Jamaika'nın 103. Bölgesi sınırları içinde, 91-12 144. Sokak'taki Amazura etkinlik salonunun yakınında çıktığını söyledi.
2 KİŞİ DÜZENLEDİ
Çok sayıda New York Polis Departmanı birimi gece kulübünün bulunduğu noktada bir araya geldi. Silahlı saldırıyla bağlantılı iki kişi her yerde aranıyor.
ABD YENİ YILA SALDIRIYLA GİRDİ
New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.
Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.