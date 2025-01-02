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ABD'de bir saldırı daha! Gece kulübü hedef alındı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 08:30 Güncelleme: 02.01.2025 09:04
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ABD’de bir saldırı daha! Gece kulübü hedef alındı: Yaralılar var

ABD'de dün gerçekleşen terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi. New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı düzenlenirken 11 kişinin yaralandığı tespit edildi. ABD basınına göre saldırıyı 2 kişi gerçekleştirdi ve polis her yerde saldırganları arıyor. İşte detaylar...

ABD New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. En az 11 kişinin yaralandığı tespit edildi. ABD polisi Çarşamba en az 11 kişinin yaralandığı bildirilen toplu silahlı saldırıyı yönelik kapsamlı araştırma başlattı.

ABD'DE KANLI GECE!

AMAZURA ETKİNLİK ALANINDA SALDIRI

Kolluk kuvvetleri kaynakları, silah sesinin 1 Ocak'ta saat 23:20 civarında Jamaika'nın 103. Bölgesi sınırları içinde, 91-12 144. Sokak'taki Amazura etkinlik salonunun yakınında çıktığını söyledi.

ABD basınına göre saldırıyı düzenleyen 2 kişi her yerde aranıyor (Times Now)ABD basınına göre saldırıyı düzenleyen 2 kişi her yerde aranıyor (Times Now)

2 KİŞİ DÜZENLEDİ

Çok sayıda New York Polis Departmanı birimi gece kulübünün bulunduğu noktada bir araya geldi. Silahlı saldırıyla bağlantılı iki kişi her yerde aranıyor.

New Orleans'ta gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti (AFP)New Orleans'ta gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti (AFP)

ABD YENİ YILA SALDIRIYLA GİRDİ

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

ABD’de araç kalabalığın arasına daldı!ABD’de araç kalabalığın arasına daldı!

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ABD’de bir saldırı daha! Gece kulübü hedef alındı: Yaralılar var ABD’de bir saldırı daha! Gece kulübü hedef alındı: Yaralılar var ABD’de bir saldırı daha! Gece kulübü hedef alındı: Yaralılar var
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