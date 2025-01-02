ABD’de 24 saatte 3 saldırı | Derin devletin Donald Trump korkusu! PKK’ya yardım bahanesi

Saldırılar Trump ve Musk'a mesaj! (Ekran görüntüsü / A Haber)

YENİ YÖNETİME MESAJ VE OLASILIKLAR…

Orhan Sali: Saldırılarda kandırılmak istenen kim? Buna iyi bakmak gerekir. Çok fazla uluslararası ilişkilerle ve politikayla ilgisi olmayan bir Amerikan halkı var. Neden başka ülkelerde bu kadar operasyon yapıldığının sorgulanması üzerine 'DEAŞ ülkemizde bunun için orada operasyon yapıyoruz' mesajı da olabilir. Tabi tüm bunlar olasılık içerisinde.

Las Vegas'ta yaşanan olaya bakıldığı zaman Trump'ın oteli Musk'ın arabası burada net şekilde yeni yönetime mesaj var. Trump 20 Ocak'ta göreve gelecek yılın ilk gününde ona ait otelin önünde Trump'a en fazla desteği sağlayan Elon Musk'ın ürettiği araç patlatılıyor. Bu inanılmaz bir fotoğraftır ve mesajdır.