ABD’de 24 saatte 3 saldırı | Derin devletin Donald Trump korkusu! PKK'ya yardım bahanesi
ABD 2025 yılına kanlı saldırılarla giriş yaptı. Donald Trump’ın göreve gelmesine 18 gün kala New Orleans, Las Vegas ve New York’ta saldırıla meydana geldi. Kanlı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybederken 40’a yakın kişi hayatını kaybetti. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı’nın sunduğu Sabah Ajansı programına katılan uzman isimler değerlendirdi.
ABD yeni yılı kanlı saldırılarla giriş yaptı. New Orleans'ta bir saldırgan, önce aracıyla yeni yıl kutlaması yapan kalabalığın arasına daldı; ardından çevreye rastgele ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. FBI saldırganın otomobilinde terör örgütü DEAŞ'ın simgesi olan bez parçası bulunduğunu açıkladı.
Bu saldırıdan kısa bir süre sonra Las Vegas'ta 18 gün sonra Beyaz Saray'a çıkması beklenen Trump'a ait otelin önünde Elon Musk'un ürettiği Tesla marka araç infilak etti ve 1 kişi can verdi. Kısa bir süre sonra ise New York'da kanlı bir saldırı meydana geldi. Kurşunların hedefi olan 11 kişi yaralandı. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Sabah Ajansı programına A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.
YENİ YÖNETİME MESAJ VE OLASILIKLAR…
Orhan Sali: Saldırılarda kandırılmak istenen kim? Buna iyi bakmak gerekir. Çok fazla uluslararası ilişkilerle ve politikayla ilgisi olmayan bir Amerikan halkı var. Neden başka ülkelerde bu kadar operasyon yapıldığının sorgulanması üzerine 'DEAŞ ülkemizde bunun için orada operasyon yapıyoruz' mesajı da olabilir. Tabi tüm bunlar olasılık içerisinde.
Las Vegas'ta yaşanan olaya bakıldığı zaman Trump'ın oteli Musk'ın arabası burada net şekilde yeni yönetime mesaj var. Trump 20 Ocak'ta göreve gelecek yılın ilk gününde ona ait otelin önünde Trump'a en fazla desteği sağlayan Elon Musk'ın ürettiği araç patlatılıyor. Bu inanılmaz bir fotoğraftır ve mesajdır.
DERİN DEVLET İLE SAVAŞ
Trump görevde olduğu zamanlarda açık şekilde ABD derin devleti ile mücadele ettiğini söyledi. Onların kendisini yok etmek istediğini söyleyen Trump 20 Ocak'ta tüm gücünü eline alarak Beyaz Saray'a çıkacak. Ve çok fazla şeyi değiştireceğini zaten ilan eden bir isimden bahsediyoruz. İşte yapılan saldırılar yeni yönetime mesajlar içeriyor olabiliyor.
HALKI KANDIRMA TEZGAHI
ABD'nin yurt dışında barınabilmesi ve kamuoyunun tepkisini almaması için bazı bahanelere ihtiyaç var. İşte Fırat'ın doğusunda batısında DEAŞ ile PKK ile işbirliği yapan bir ABD yönetimi var. Yıllardır buraya askeri ve maddi yardım yapılıyor. Bunların devam etmesi için kendi halkına mesaj vermesi gerekiyor. ABD, PKK'ya yardım için bahaneler ararken peş peşe saldırılar meydana geliyor.
DERİN DEVLET İKTİDARI DEVRETMEK İSTEMİYOR
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Saldırıları birlikte değerlendirmek gerekir. Bunların kurgulanmış olma ihtimali güçlü. Ama münferit olarak başlamış olsa bile bunların bir siyasal hedefe doğru yönlendirilme ihtimali söz konusudur. ABD'deki derin devlet Trump'a iktidarı devretmek istemiyor veya kendisinin tercih ettiği şartlar çerçevesinde değil de derin devletin sınırları belirlediği çerçeve içerisinde bir yol haritası çizmeye çalışıyorlar.
HEDEFLERİ TRUMP'I KONTROL ETMEK
ABD'deki sistem hem Biden hem Trump'dan kurtulmak istemişti. Biden aday olarak devam edecekti ancak baskıyla devre dışı kaldı. Trump için ise 2 defa suikast girişimi oldu. Bunlar da bireysel olarak gözüküyor ama saldırıyı yapanlara bakıldığı zaman ince bir kurgu olduğu belli oluyor. Yani derin devlet ikisinden kurutulmak istedi fakat Trump'dan kurtulmak mümkün olmadı. Trump'ı engellenmek isteyen bir ABD sistemi var. Hedefleri Trump'ı kontrol altında tutmak.