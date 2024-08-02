02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İsmail Haniye suikastında yeni iddia: Misafirhaneye sokulan bomba ile öldürüldü! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Yavuz Topal
Giriş: 02.08.2024 11:17 Güncelleme: 02.08.2024 12:43
ABONE OL
İsmail Haniye suikastında yeni iddia: Misafirhaneye sokulan bomba ile öldürüldü! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edildiği saldırının ardından yanıt bekleyen sorular var. Amerikan New York Times’ın iddiasına göre Haniye'nin kaldığı odaya iki ay öncesinde bomba yerleştirilmişti ve Haniye'nin odada olduğunun teyit edilmesi üzerine patlama meydana geldi. Peki o bombayı kimler yerleştirdi? Haniye'nin o binada olduğunu kimler nasıl öğrendi? Suikast nasıl planlandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'da kaldığı misafirhaneye yaklaşık 2 ay önceden sokulmuş bir patlayıcı ile öldürüldüğü iddia edildi.

İsmail Haniye güvenlik konutta şehit edildiİsmail Haniye güvenlik konutta şehit edildi

İRAN SAVUNMASINDA AÇIK

Orta Doğulu yetkililer, Haniye'nin odasında olduğunu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını öne sürdü. Bomba ihtimali İran'ın savunmasındaki farklı bir açığın istismar edildiğini gösteriyor.

İran misafir olarak gelen Haniye'yi koruyamadıİran misafir olarak gelen Haniye'yi koruyamadı

HAFTALARCA NASIL GİZLİ KALDI?

ABD basınının iddiasına göre sıkı bir şekilde korunan bir yerleşkenin güvenliğindeki boşluk, bir bombanın yerleştirilmesine ve patlatılmadan önce haftalarca gizli kalmasına olanak sağlamış olabilir.

Haniye'nin kaldığı odanın koordinatını kim verdi?Haniye'nin kaldığı odanın koordinatını kim verdi?

CEVAP ARAYAN SORULAR

İran'da Hamas lideri Haniye'ye suikast nasıl gerçekleştirildi? Haniye suikastı nasıl planlandı? İran nasıl bir yanıt verecek? Hamas liderinin şehit edilmesi bölgede dengeleri nasıl etkiler? İran ABD üslerini hedef alır mı? Suikast sonrası Tahran, İsrail'e karşı hangi adımları atacak? Bölge savaşa mı sürükleniyor? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.

ʺİddialar ne olursa olsun İran savunmasında ciddi açık varʺʺİddialar ne olursa olsun İran savunmasında ciddi açık varʺ

İDDİA CİDDİ AMA PROPAGANDA ŞÜPHESİ…

Orsam araştırmacısı Hamza Haşıl: İran söz konusu olduğunda birçok olayın arka planının bulanık kaldığını gördük. İran'ın hiçbir şekilde şeffaflığı olmadığını ve uluslararası kamuoyunu doğru düzgün bilgilendirmediğini her seferinde görüyoruz. Suikast ile ilgili ortaya atılan iddialara ilerleyen süreçte yenileri de eklenecek. NYT'nin iddiası oldukça ciddi ama bunun bir propaganda olacağı gerçeğini de göz önünde bulundurmamız gerekir. İran ile ABD arasındaki husumet uzun zamandır devam ediyor. NYT'nin yazdıklarına bir noktada şüphe ile yaklaşmak gerekir.

Şehit Haniye için Katar'da cenaze töreni Şehit Haniye için Katar'da cenaze töreni

İÇERİDEN İHANET

İran'ın sicili oldukça karanlık. Dış kaynaklardan gelen bazı iddialar daha muteber olabilir. NYT'nin iddiası üzerinden konuşursak; haftalarca önce oraya bir boma yerleştirildiyse ciddi bir sıkıntı var demektir. O bölge İran'ın en elit askeri birliği olarak bilinen Devrim Muhafızları'nın koruması altında bulunuyor. Rejimi koruyan ordudan bahsediyoruz. İşte böyle bir durumda 2 ay önce yerleştirilen bomba içeriden ihaneti işaret eder. Devrim Muhafızları'nın içinde ajanların olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

İran son dönemde psikolojik yıkım yaşıyorİran son dönemde psikolojik yıkım yaşıyor

İRAN'DA PSİKOLOJİK YIKIM

Olayın güvenlik zafiyetine dikkat etmek gerekir. Bu saldırının yapıldığı yer İran'ın dini lideri Hamaney'in de kaldığı konuta yakın mesafede bir yer. Bu doğrudan bir patlama ya da füze ateşlemesi olsun hiç fark etmez psikolojik mesaj veriliyor. "İran'a her yerde sizi vururuz" mesajı veriliyor. Psikolojik harp İran'ı ciddi şekilde yıprattı. Zaten bir imaj zedelenmesi vardı.

İran’ın karanlık sicili! İçeriden ihanetİran’ın karanlık sicili! İçeriden ihanet İRAN'IN KARANLIK SİCİLİ! İÇERİDEN İHANET
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haniye’nin suikasta uğramasına tepki!Haniye’nin suikasta uğramasına tepki! HANİYE'NİN SUİKASTA UĞRAMASINA TEPKİ!
Türkiye’den şehit Haniye için gıyabi cenaze namazı!Türkiye’den şehit Haniye için gıyabi cenaze namazı! TÜRKİYE'DEN ŞEHİT HANİYE İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI!
Mülteci kampından Hamas liderliğine...Mülteci kampından Hamas liderliğine... MÜLTECİ KAMPINDAN HAMAS LİDERLİĞİNE...
Şehit Haniye Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür etmiştiŞehit Haniye Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür etmişti ŞEHİT HANİYE TURKUVAZ MEDYA'YA ÖZEL TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör