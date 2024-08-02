İsmail Haniye suikastında yeni iddia: Misafirhaneye sokulan bomba ile öldürüldü! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ʺİddialar ne olursa olsun İran savunmasında ciddi açık varʺ

İDDİA CİDDİ AMA PROPAGANDA ŞÜPHESİ…

Orsam araştırmacısı Hamza Haşıl: İran söz konusu olduğunda birçok olayın arka planının bulanık kaldığını gördük. İran'ın hiçbir şekilde şeffaflığı olmadığını ve uluslararası kamuoyunu doğru düzgün bilgilendirmediğini her seferinde görüyoruz. Suikast ile ilgili ortaya atılan iddialara ilerleyen süreçte yenileri de eklenecek. NYT'nin iddiası oldukça ciddi ama bunun bir propaganda olacağı gerçeğini de göz önünde bulundurmamız gerekir. İran ile ABD arasındaki husumet uzun zamandır devam ediyor. NYT'nin yazdıklarına bir noktada şüphe ile yaklaşmak gerekir.