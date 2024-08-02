İsmail Haniye suikastında yeni iddia: Misafirhaneye sokulan bomba ile öldürüldü! Uzman isimler A Haber’de yorumladı
Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edildiği saldırının ardından yanıt bekleyen sorular var. Amerikan New York Times’ın iddiasına göre Haniye'nin kaldığı odaya iki ay öncesinde bomba yerleştirilmişti ve Haniye'nin odada olduğunun teyit edilmesi üzerine patlama meydana geldi. Peki o bombayı kimler yerleştirdi? Haniye'nin o binada olduğunu kimler nasıl öğrendi? Suikast nasıl planlandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.
İRAN SAVUNMASINDA AÇIK
Orta Doğulu yetkililer, Haniye'nin odasında olduğunu doğrulandıktan sonra bombanın uzaktan patlatıldığını öne sürdü. Bomba ihtimali İran'ın savunmasındaki farklı bir açığın istismar edildiğini gösteriyor.
HAFTALARCA NASIL GİZLİ KALDI?
ABD basınının iddiasına göre sıkı bir şekilde korunan bir yerleşkenin güvenliğindeki boşluk, bir bombanın yerleştirilmesine ve patlatılmadan önce haftalarca gizli kalmasına olanak sağlamış olabilir.
CEVAP ARAYAN SORULAR
İran'da Hamas lideri Haniye'ye suikast nasıl gerçekleştirildi? Haniye suikastı nasıl planlandı? İran nasıl bir yanıt verecek? Hamas liderinin şehit edilmesi bölgede dengeleri nasıl etkiler? İran ABD üslerini hedef alır mı? Suikast sonrası Tahran, İsrail'e karşı hangi adımları atacak? Bölge savaşa mı sürükleniyor? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.
İDDİA CİDDİ AMA PROPAGANDA ŞÜPHESİ…
Orsam araştırmacısı Hamza Haşıl: İran söz konusu olduğunda birçok olayın arka planının bulanık kaldığını gördük. İran'ın hiçbir şekilde şeffaflığı olmadığını ve uluslararası kamuoyunu doğru düzgün bilgilendirmediğini her seferinde görüyoruz. Suikast ile ilgili ortaya atılan iddialara ilerleyen süreçte yenileri de eklenecek. NYT'nin iddiası oldukça ciddi ama bunun bir propaganda olacağı gerçeğini de göz önünde bulundurmamız gerekir. İran ile ABD arasındaki husumet uzun zamandır devam ediyor. NYT'nin yazdıklarına bir noktada şüphe ile yaklaşmak gerekir.
İÇERİDEN İHANET
İran'ın sicili oldukça karanlık. Dış kaynaklardan gelen bazı iddialar daha muteber olabilir. NYT'nin iddiası üzerinden konuşursak; haftalarca önce oraya bir boma yerleştirildiyse ciddi bir sıkıntı var demektir. O bölge İran'ın en elit askeri birliği olarak bilinen Devrim Muhafızları'nın koruması altında bulunuyor. Rejimi koruyan ordudan bahsediyoruz. İşte böyle bir durumda 2 ay önce yerleştirilen bomba içeriden ihaneti işaret eder. Devrim Muhafızları'nın içinde ajanların olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.
İRAN'DA PSİKOLOJİK YIKIM
Olayın güvenlik zafiyetine dikkat etmek gerekir. Bu saldırının yapıldığı yer İran'ın dini lideri Hamaney'in de kaldığı konuta yakın mesafede bir yer. Bu doğrudan bir patlama ya da füze ateşlemesi olsun hiç fark etmez psikolojik mesaj veriliyor. "İran'a her yerde sizi vururuz" mesajı veriliyor. Psikolojik harp İran'ı ciddi şekilde yıprattı. Zaten bir imaj zedelenmesi vardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Diş fırçasını 8 saniyede bulun! 1000 kişiden sadece 5'i başardı
- Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?
- Türkiye 7 basamak yükseldi: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Schengen, turistik, transit...
- Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
- DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?