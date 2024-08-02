İsrail’e 4 ülkeden saldırı olacak iddiası | Büyük savaş kapıya dayandı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

İRAN NE YANIT VERECEK?

İsrail'in başından beri bölgesel bir savaş çıkarmanın peşinde. Sürekli olarak Lübnan ve Suriye'ye saldırarak kışkırtma hedefi güdüyor. İsrail sıkışmışlık içinde ve geniz zamanda Gazze'de başarısız oldu. Büyük bir katliam yapmasına rağmen küçük bir toprakta hakimiyet sağlayamadı. Burada bir yenilgi var ve bunu örtbas etmek için Savaşı bölgeye yaymak istiyor. Saldırı için gün vermek doğru değil ama İran buradan bir misilleme yapmak zorunda. Bunun nasıl olacağını göreceğiz.