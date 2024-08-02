02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail'e 4 ülkeden saldırı olacak iddiası | Büyük savaş kapıya dayandı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş: 02.08.2024 12:25 Güncelleme: 02.08.2024 12:57
ABONE OL
İsrail’e 4 ülkeden saldırı olacak iddiası | Büyük savaş kapıya dayandı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

İsrailli yetkililer, İran'ın tüm vekil güçleriyle (Hizbullah, Husiler ve Suriye ve Irak'taki milisler) koordineli olarak aynı anda saldırıya geçmesini bekliyor. İsrail ordusundan ismini vermek istemeyen yetkililer bu saldırılara yönelik istihbarat aldıklarını ve önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar büyük savaşın çıkmasını beklediklerini aktarıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesinin yankıları sürüyor. Haniye bugün Katar'ın başkenti Doha'dan son yolculuğuna uğurlanacak. İran'ın kalbinde yaşanan suikast bölgede savaşın yayılması endişesini de beraberinde getirdi. Dini lider Ayetullah Hameney'in intikam mesajları da oldukça dikkat çekti.

Hamas lideri İsmial Haniye Tahran'da şehit edildiHamas lideri İsmial Haniye Tahran'da şehit edildi

İSRAİL'DE CUMARTESİ KORKUSU

İran'ın nasıl cevap vereceği konuşulurken İsrailli yetkililer, İran'ın tüm vekil güçleriyle (Hizbullah, Husiler ve Suriye ve Irak'taki milisler) koordineli olarak aynı anda saldırıya geçmesini bekliyor. Cumartesi gününe kadar büyük bir savaşın başlaması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Siyaset Araştırmacısı Doç. Dr. Metin Özkan ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak değerlendirdi.

Uzman isimler sıcak gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi Uzman isimler sıcak gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi

İNFAZ EMRİ VERİLMİŞTİ

SETA Siyaset Araştırmacısı Doç. Dr. Metin Özkan: İran noktasında çok kapalı bir toplum ile karşı karşıyayız. Olayın tam olarak aydınlatılması ve kamuoyunun tam bilgilendirmesi çok mümkün değil. Burada doğal bir fail söz konusu ne kadar yapay isimler ön plana çıkacak olsa da burada İsrail asli unsurdur. İsrail'in Hamas'ın liderlerine yönelik infaz emri verdiğini biliyoruz. Kamuoyuna yansıyan bilgiler de var.

İsmail Haniyye için Katar'da cenaze töreniİsmail Haniyye için Katar'da cenaze töreni

İSRAİL'İN İRAN'A VERDİĞİ MESAJ

Askeri hedefler konuşulurken İsmail Haniye'nin şehit edilmesi ilginç bir durumdur. Çünkü direkt müzakere yapabileceğiniz bir ismi suikastla şehit ediyorsunuz. Bunun İran merkezinde Tahran'da gerçekleşmesi denklemin boyutunu farklılaştırıyor. Haniye'nin şehit olduğu yer ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın konutu arasında sadece 150 metre kadar mesafe var. Kalınan konutta sadece bir noktada patlama oluyor. Daha büyük bir planın küçük bir parçası. İsrail'in bir mesajı olduğunu açık şekilde görüyoruz.

İsrail doğrudan hedef almayacak aparatlarını kullanacakİsrail doğrudan hedef almayacak aparatlarını kullanacak

İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR! İRAN APARATLARINI KULLANACAK

İsrail yaptığı suikastla barış istemediğini ortaya koymuş oldu. Bölgede İsrail'in güç gösterisi olduğunu anlıyoruz. Olayı sadece Haniye'nin suikasta uğraması olarak okumamak gerekir. Tahran'da bunun yapılması olayı başka bir boyuta taşımaktadır. İran bu olayın aydınlatılması için gerekli bilgileri net olarak kamuoyu ile paylaşmayacaktır. Çünkü bölgeden farklı bilgiler geliyor. İran direkt olarak karşılık vermeyecektir. Bölgedeki aparatlarını kullanacaktır. Bunlar içinde en önemlisi Hizbullah olacaktır. Hizbullah devreye girecektir. İran doğrudan hedef almayacaktır.

İran ağresif bir karşılık vermeyecekİran ağresif bir karşılık vermeyecek

SON ASIRDA KAN VE GÖZ YAŞI VAR

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: Bölgenin son 3 bin yıllık tarihine bakıldığı zaman İran, Arap ve Yahudiler var ancak son asra bakıldığı zaman 3 bin yıllık geçmişte benzerine rastlanmamış şekilde kan ve göz yaşı var. İran'ın son dönemde istihbarat alanında karşılaştığı olumsuz gelişmeler ve başarısızlıklara baktığımızda vereceği cevap merak konusu. Son zamanda nükleer fizikçileri öldürüldü ve nükleer arşivleri çalındı. Önem tesisleri siber saldırılara maruz kaldı.

ABD ve İsrail fiili hedef olmayacaktır ABD ve İsrail fiili hedef olmayacaktır

ABD VE İSRAİL FİİLİ HEDEF OLMAYACAKTIR

İran dış politikada destek verdiği müttefiki İsmail Haniye'yi koruyamadı. İran'ın bundan önce kendisine karşı yapılan siber saldırılara ve suikastlara agresif bir karşılık vermediğini görüyoruz. İran daha büyük bir savaşa yol açacağı risklerini gördüğü için ve agresif cevap vermedi. Bundan sonra Amerika ve İsrail'i fiili bir hedef yapmaktan kaçınacaktır. Sıcak bir çatışma İran'ı oldukça yıpratıcı ve yıkıcı olacaktır. Nasıl bir karşılık vereceğinden de emin değildir.

DOĞDUĞU TOPRAKLARA DEFNEDİLMEK NASİP OLMADI

İran dış politikadaki iddialı söyleminden vazgeçmeyecektir. Ancak fiili bir çatışmadan uzak kalacaktır. İsmail Haniye'nin hayatı mazlum Filistin halkının kendi topraklarında yaşadığı dramın bir hikayesidir. 1963'te Gazze'de doğmuştur ve oradaki üniversiteden mezun olmuştur. İntifada'ya katılmış ve tutuklanıp serbest kalmıştır. Lübnan'da sürgün hayatı yaşamış Gazze'ye geri dönme imkanı bulmuş ve Filistin davasının önemli isimlerinden olmuştur. Doğduğu topraklara defnedilmek kendisine nasip olmamıştır.

İSLAM DÜNYASININ BAĞLARINDAN KURTULMASI LAZIM

İran araştırmacısı Doç. Dr. Turgay Şafak: Gazze savaşının başından veri İslam dünyasının gerektirdiği gibi bir tepki gösterdiğini görmedik. Belli başlı ülkeleri çıkarırsak ne sokaklarında ne de yöneticilerinde bunu görmedik. İsmail Haniye suikastında bile kınama yayımlamayan ülkeler var. İslam birlikleri ya da teşkilatlar da olağanüstü bir tepki ortaya koymadı. İslam ya da Arap dünyasının yöneticilerinin belli bağları var ve bunlardan kurtulmaları lazım. Şu aşamada çok mümkün değil.

ARAP LİDERLERİNİN GAZZE SEVİNCİ Mİ?

7 Ekim'den sonra Netanyahu Arap ülkelerini tehdit etti. Koltuklarını korumak için buna bile bir tepki vermediler. Çok acı bir durum ama Arap yöneticileri Gazze'nin yok edilmesine Hamas'ın yok edilmesine seviniyor izlenimi var. İşte bu durum çok acı bir şey. Şu anda Müslüman ülkelerin adı var ancak sanı yok.

KATLİAMA ALKIŞ

Biz uluslararası hukuktan insan haklarından bahsediyoruz ama ABD'de Kongresi'nde 300 gündür katliam yapan cani Netanyahu ayakta alkışlandı. Hem Avrupa'da hem ABD'de halk çok büyük tepkiler gösterdiler ama bunun yaşanan gidişata bir etkisi olmadı. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler şartsız destek sunuyor. Katliamın önüne geçecek hiçbir açıklama gelmedi. Soykırımla yargılanan Netanyahu BM'de en çok sözü geçen ülkenin senatosunda alkışlandı. Yakın zamanda İslam dünyasının birliği için bir adım atılacağını düşünmüyorum.

İRAN NE YANIT VERECEK?

İsrail'in başından beri bölgesel bir savaş çıkarmanın peşinde. Sürekli olarak Lübnan ve Suriye'ye saldırarak kışkırtma hedefi güdüyor. İsrail sıkışmışlık içinde ve geniz zamanda Gazze'de başarısız oldu. Büyük bir katliam yapmasına rağmen küçük bir toprakta hakimiyet sağlayamadı. Burada bir yenilgi var ve bunu örtbas etmek için Savaşı bölgeye yaymak istiyor. Saldırı için gün vermek doğru değil ama İran buradan bir misilleme yapmak zorunda. Bunun nasıl olacağını göreceğiz.

4 ülkeden saldırı planı! Cumartesi korkusu4 ülkeden saldırı planı! Cumartesi korkusu 4 ÜLKEDEN SALDIRI PLANI! CUMARTESİ KORKUSU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran saldırıya ne cevap verecek?İran saldırıya ne cevap verecek? İRAN SALDIRIYA NE CEVAP VERECEK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör