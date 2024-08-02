02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsmail Haniye suikastında yeni iddia: Misafirhaneye sokulan bomba ile öldürüldü! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

İsmail Haniye suikastında yeni iddia: Misafirhaneye sokulan bomba ile öldürüldü! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2024 10:57
Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edildiği saldırının ardından yanıt bekleyen sorular var. Amerikan New York Times’ın iddiasına göre Haniye'nin kaldığı odaya iki ay öncesinde bomba yerleştirilmişti ve Haniye'nin odada olduğunun teyit edilmesi üzerine patlama meydana geldi. Peki o bombayı kimler yerleştirdi? Haniye'nin o binada olduğunu kimler nasıl öğrendi? Suikast nasıl planladı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İran’ın karanlık sicili! İçeriden ihanet
İran'ın karanlık sicili! İçeriden ihanet
Ankara’daki tarihi takasa MİT imzası
Ankara’daki tarihi takasa MİT imzası
Dünya tarihi takasta MİT’in rolünü konuşuyor!
Dünya tarihi takasta MİT’in rolünü konuşuyor!
Haniye’nin konumu nasıl tespit edildi?
Haniye’nin konumu nasıl tespit edildi?
Haniye’nin cenazesi için Doha’da!
Haniye'nin cenazesi için Doha'da!
Sokak hayvanları yasası Resmi Gazete’de!
Sokak hayvanları yasası Resmi Gazete'de!
Gıyabi cenaze namazı kılınacak!
Gıyabi cenaze namazı kılınacak!
MİT imzalı tarihi takas operasyonu!
MİT imzalı tarihi takas operasyonu!
İsrail’e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı!
"İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı!"
Dünya bu senaryoları konuşuyor!
Dünya bu senaryoları konuşuyor!
Putin bizzat karşıladı!
Putin bizzat karşıladı!
Haniye’nin eşinden veda
Haniye'nin eşinden veda
Daha Fazla Video Göster