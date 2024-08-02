02 Ağustos 2024, Cuma
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İsmail Haniye suikastında yeni iddia: Misafirhaneye sokulan bomba ile öldürüldü! Uzman isimler A Haber’de yorumladı
Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edildiği saldırının ardından yanıt bekleyen sorular var. Amerikan New York Times’ın iddiasına göre Haniye'nin kaldığı odaya iki ay öncesinde bomba yerleştirilmişti ve Haniye'nin odada olduğunun teyit edilmesi üzerine patlama meydana geldi. Peki o bombayı kimler yerleştirdi? Haniye'nin o binada olduğunu kimler nasıl öğrendi? Suikast nasıl planladı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.