15 Temmuz gecesi A Haber ekipleri sahadaydı! Destansı direniş A Haber’den dünyaya duyuruldu

EKİPLERİMİZ TÜM NOKTALARDA DİRENİŞE ŞAHİTLİK ETTİ

Meclis'te mesai gece boyunca devam etti. Bombaların verdiği hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. O gece liderinin talimatıyla tüm halk Ankara'da sokaklara indi A Haber ekipleri ise birçok noktada görevinin başındaydı. Darbeci hainlerin hedef aldığı noktalardan biri ise Ankara'nın kalbinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı binası oldu. A Haber muhabiri Tahir İnan ve kameramanı Şükrü Can Çankaya da gece boyunca orada şanlı direnişi görüntüledi.