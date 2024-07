15 Temmuz gecesi A Haber ekipleri sahadaydı! Destansı direniş A Haber’den dünyaya duyuruldu

SABAHA KADAR DİRENİŞ

Cuntacıların işgal ettiği, silah zoruyla darbe bildirisini okuttuğu TRT Genel Müdürlüğü'nün hainlerden temizlenmesini de A Haber ekipleri an be an kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gece boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı nokta oldu. Bombalara rağmen halk orada da direnişine sabaha kadar devam etti.