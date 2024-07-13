15 Temmuz gecesi A Haber ekipleri sahadaydı! Destansı direniş A Haber’den dünyaya duyuruldu
15 Temmuz gecesi, Türkiye genelinde vatandaşlar liderinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara inmiş ve milli iradeye sahip çıkarak darbeci hainlere geçit vermemişti. A Haber ekipleri de o karanlık gecede görevinin başındaydı. Ankara’da çatışmaların ve bombaların yoğun olduğu noktalardan gerçekleştirilen canlı yayınlar ile tüm dünyaya "FETÖ ihaneti" ve halkın şanlı direnişi canlı olarak aktarıldı.
15 Temmuz 2016'da saatler 22,00'a gelirken Fethullahçı Terör Örgütü mensupları o zaman ismi Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmış ve darbeye kalkışmıştı. Başkentte akşam saatlerinde başlayan hareketlilik uçakların alçak uçuş yapmasıyla devam etti.
VATANA SAHİP ÇIKTILAR
FETÖ'cü hainler milletin parasıyla alınan silahların namlularını halka çevirmiş gasp ettikleri uçak ve helikopterlerden halkın üzerine bomba atıyor ya da ateş açıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen vatandaşlar ile devletinin emrinde olan güvenlik güçleri, asker kıyafeti giyen FETÖ'cü teröristlere karşı vücutlarını siper etti.
FETÖ'CÜLER MEYDAN OKUMA VE CANLI YAYINLAR
O gece Meclis'i ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülere karşı koyanlar arasında yer alan dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bomba da atasanız buradayız ne yaparsanız yapın buradayız. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir" diyerek büyük bir meydan okuma sergilemişti ve milletin Meclis'i teslim edilmedi, halka mesajlar A Haber aracılığıyla iletildi.
DİRENİŞ DÜNYAYA DUYURULDU
15 Temmuz gecesi, milli irade sokaklarda gösterdi kendisini. Hem demokrasisine hem de lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Başkent Ankara'da bulunan kritik kurumlar darbecilerinin hedefindeydi. A Haber ekipleri de o gece gerçekleştirdiği yayınlarla Başkent'te halkın şanlı direnişini tüm dünyaya gösterdi.
SİYASİLER MESAJLARINI A HABER'DEN VERDİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri de ihanet gecesinde görevinin başındaydı. O gece tarihte bir ilk de yaşandı. A Haber ekipleri Meclis Genel Kurulu'na indi ve ilk kez Genel Kurul'dan canlı yayın yapıldı. Siyasi parti temsilcileri darbeye karşı birlik mesajlarını A Haber üzerinden verdi.
A Haber'e konuşan Mehmet Muş, "Millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç ihanetçi bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır. Tüm milletimizi girişim sonlandırılmaya karsı sokaklarda kalmaya davet ediyorum." derken Özgür Özel, "Demokrasiye ve Parlamentoyu sonuna kadar bağlıyız." ifadelerini kullandı.
EKİPLERİMİZ TÜM NOKTALARDA DİRENİŞE ŞAHİTLİK ETTİ
Meclis'te mesai gece boyunca devam etti. Bombaların verdiği hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. O gece liderinin talimatıyla tüm halk Ankara'da sokaklara indi A Haber ekipleri ise birçok noktada görevinin başındaydı. Darbeci hainlerin hedef aldığı noktalardan biri ise Ankara'nın kalbinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı binası oldu. A Haber muhabiri Tahir İnan ve kameramanı Şükrü Can Çankaya da gece boyunca orada şanlı direnişi görüntüledi.
SABAHA KADAR DİRENİŞ
Cuntacıların işgal ettiği, silah zoruyla darbe bildirisini okuttuğu TRT Genel Müdürlüğü'nün hainlerden temizlenmesini de A Haber ekipleri an be an kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gece boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı nokta oldu. Bombalara rağmen halk orada da direnişine sabaha kadar devam etti.
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