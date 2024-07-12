15 Temmuz’un kahramanları Turkuvaz Medya’da: Bin canımız feda olsun

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç:

ÜZERİMİZE SIKILAN KURŞUNLARI HAK ETMEDİK

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını aktaran 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bu vatanın bir evladı olarak, vatan sevgisinin imandan olduğunu bilen bir insan olarak o gün sokağa çıkan milyonlarca insandan biriydim. Nasibim yoktu şehit olamadım, nasibim yoktu gazi olamadım. Peygamberlik makamından sonra gelen şehitlik makamı Allah'ın bir ikramıdır; ancak bana nasip olmadı. Halkın üzerine kurşunlar salın diye talimatlar verdiler o gece. Ülkemizin çocukları olarak, ülkemiz ve sınır ötemiz hakkında hep iyi şeyler düşünen insanlar olarak onlarca kurşunu hak eden insanlar değildik. Korkuları ne terör örgütü ne bir başka örgütmüş; onların korkuları bu milletin insanlarıymış. Ekonomik güçle veya başka bir güçle süper güç olmazsınız, şehadeti anladığımız takdirde, iman etmişseniz o zaman siz bir süper güçsüzünüzdür" dedi.