Turkuvaz Medya'da 15 Temmuz'u anma programı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz
15 Temmuz ihanet kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk, FETÖ'cü hainleri kısa sürede geri püskürtmüştü. Türkiye'nin en karanlık gecesinde Turkuvaz Medya, ilkeli ve dik bir duruş sergileyerek sokaklarda halkla birlikte darbe girişimine direndi. Darbe girişiminin yıl dönümünde Turkuvaz Medya "15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız" isimli bir program düzenledi. Bu anlamlı programda konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya "Su uyur FETÖ vari terör örgütleri uyumaz sözüyle yola çıkarak FETÖ'cüleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Biz durmayacağız, bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle de mücadelemizi sürdüreceğiz. Program dolayısıyla Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum." dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 253 kişinin hayatını kaybettiği darbe girişiminin hatırasını yaşatmak için Turkuvaz Medya'da bugün anma programı düzenleniyor.
Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Takvim Gazetesi Köşe Yazarı Ekrem Kızıltaş'ın açılış konuşmasıyla başlayacak programda 15 Temmuz gazileri konuşma yapacak.
Bakan Yerlikaya'nın konuşmasının satırbaşları:
Tüm kahramanlarımızda aynı dirayet, aynı maneviyat hakimdi. O gece 252 vatandaşımız şehitlik makamıyla hakka yürüdü. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlik ve gazilik makamı bizm için ulaşılabilecek en yüksek şereftir.
15 Temmuz'u 15 Temmuz yapan kahramanlarımızın sene-i devriyesinde sizlerle bir aradayız. Devletimize milletimize geleceğimize kast eden kim olursa olsun, onlarla ve kirli zihniyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz.
Su uyur FETÖ vari terör örgütleri uyumaz sözüyle yola çıkarak FETÖ'cüleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam ediyor. 9 bin 758 şüpheli gözaltına alındı. 1697'si tutuklandı. Biz durmayacağız, bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle de mücadelemizi sürdüreceğiz.
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