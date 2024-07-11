Turkuvaz Medya’da 15 Temmuz’u anma programı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasının satırbaşları:

Tüm kahramanlarımızda aynı dirayet, aynı maneviyat hakimdi. O gece 252 vatandaşımız şehitlik makamıyla hakka yürüdü. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlik ve gazilik makamı bizm için ulaşılabilecek en yüksek şereftir.