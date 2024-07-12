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Turkuvaz Medya hain darbecilerin hedefindeydi! 15 Temmuz'da ölüme karşı yayın...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 08:47 Güncelleme: 12.07.2024 08:55
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Turkuvaz Medya hain darbecilerin hedefindeydi! 15 Temmuz’da ölüme karşı yayın...

15 Temmuz gecesi hainler millete ölüm saçarken, Turkuvaz Medya tüm engellemelerine rağmen manşetlerini hazırlamaya çalışıyordu. İstanbul'un dört bir yanından gelen vatandaşlar medyasına sahip çıkarken, darbeci hainler Sabah binasına kurşun yağdırıp kaçtı. İşte o geceye dair detaylar...

15 Temmuz gecesi tüm engellemelere rağmen Turkuvaz Medya yarınki manşetlerini hazırlamak için yoğun bir mücadele veriyordu. İstanbul'un dört bir yanından gelen vatandaşlar medyasına sahip çıkarken, darbeci hainler Turkuvaz Medya'ya giremedi.

TURKUVAZ MEDYA'YI SUSTURMAK İSTEDİLER

Darbeciler, Sabah binasına kurşun yağdırarak kaçmak zorunda kaldı. O gece darbecilerin bir amacı da A Haber, ATV ve SABAH Gazetesi'ni de bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya grubunu susturmaktı.

VATANDAŞ SOKAKLARA ÇIKTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere direnmek için yollara çıkan vatandaşlar ile polisler, darbecilerin yolunu kapatmıştı.

HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR

Turkuvaz Medya binasına ilerleyemeyen hainler, yolun açılması için polislerle ve vatandaşlarla girdikleri tartışma sırasında halkın üzerine ateş açtılar.

VATANDAŞLAR DARBECİLERİN KARŞISINA DİKİLDİ

Darbecilere direnen Servet Asmaz vurularak şehit oldu. Hainlerin bir kısmı bir otobüse binip kışlalarına geri döndü ve kışlada polis ekiplerince yakalandı. Turkuvaz Medya'ya ulaşan darbeci askerler de binaların önünde gazetecilere kalkan olan vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR

Hainler bu nedenle giremedikleri SABAH binasına kurşun yağdırarak uzaklaşmak zorunda kaldı.

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