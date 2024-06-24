Rusya’nın Dağıstan bölgesinde yine terör saldırısı! Dağıstan saldırısı Rusya lideri Putin’e mesaj mı? Saldırının izleri A Haber’de

"EN HASSAS NOKTADAN VURMA"

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Burada Putin'e çok açık mesaj veriliyor. Soğuk Savaş dönemindeki ittifakları canlandırmaya çalışma Kore ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek adımlar atma Batı karşıtı yeni bir ittifak zinciri oluşturma çalışma yoksa biz seni en hassas noktadan vururuz diyorlar. Burada Putin'e verilen mesaj budur. Şu ana kadar bunu herhangi bir örgüt üstlenmedi ancak bunu üstlenseler de bir şey değişmez.