Rusya’nın Dağıstan bölgesinde yine terör saldırısı! Dağıstan saldırısı Rusya lideri Putin’e mesaj mı? Saldırının izleri A Haber'de
Rusya bir kez daha silah sesleriyle inledi. Moskova'daki olay sonrası bu kez Dağıstan saldırıya sahne oldu. Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. Ölenler arasında bir papaz ve siviller de var. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, “Saldırının arkasındakileri biliyoruz, savaş evimize geldi.” dedi. Saldırıları gerçekleştirenlerin arasında Sergokalinsky Belediye Başkanı Ömarov'un çocuklarının da olduğu iddiası var. Omarov'un olayın ardından sorguya alındığı bildirildi. Olay 22 Mart'taki Moskova saldırısından 3 ay sonra yaşandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler yorumladı. Saldırı noktasından çok özel görüntüleri A Haber muhabir Agsin Kişiyev ekranlara taşıdı.
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale ve Derbent kentlerinde bir sinagog, iki kiliseye ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polislerin sayısının 15'i geçtiğini belirtti.
BAŞKANIN ÇOCUKLARI ŞÜPHELİ
Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor." dedi. Öte yandan Dağıstan'daki saldırıları gerçekleştirenlerin arasında Sergokalinsky Belediye Başkanı Magomed Omarov'un çocuklarının da olduğu öne sürüldü.
PUTİN'E MESAJI MI?
Peki Rusya'ya bağlı Dağıstan'daki saldırının arkasında kim var? Dağıstan saldırısıyla Putin'e mesaj mı? Terör saldırısı Putin'in Kuzey Kore ziyaretinin yansıması mı? Rusya'da zaman ayarlı saldırı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
"EN HASSAS NOKTADAN VURMA"
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Burada Putin'e çok açık mesaj veriliyor. Soğuk Savaş dönemindeki ittifakları canlandırmaya çalışma Kore ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek adımlar atma Batı karşıtı yeni bir ittifak zinciri oluşturma çalışma yoksa biz seni en hassas noktadan vururuz diyorlar. Burada Putin'e verilen mesaj budur. Şu ana kadar bunu herhangi bir örgüt üstlenmedi ancak bunu üstlenseler de bir şey değişmez.
DAĞISTAN FARKI
Bu yapılan saldırı kimin işine yarar diye bakıldığı zaman faili net olarak görürüz. Burası Kafkas Dağları'nın kuzeyi oluyor. Kafkas Dağları'nın kuzeyinde 7 tane özerk cumhuriyet var ve Rusya'ya bağlı güneydekiler ise 1991 yılında bağımsızlık kazandı. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan. Rusya'nın bunlar üzerinde yine etkisi vardır. Ancak kuzey taraf Rusya'nın en hassas noktası. Dağıstan bölgesinde herhangi bir grup çoğunluk olarak yer almıyor. Dağıstan coğrafya diğer özerk bölgeler ise ulus adıdır.
YAŞANANLARI SEBEBİ NE?
Dağıstan bölgesinde çok az miktarda Yahudi ve Hıristiyan vardı. Bölgenin yüzde 90'ı Müslümandır. Ancak bunların içinde de selefi gruplar var. Suud ve İran kökenli okullar açılması yönünde Rusya'nın hassasiyetleri var. Birkaç zamandır Dünya Savaşı'nın arifesinde miyiz? diye konuşuyoruz. Tüm yaşadıklarımızın sebebi KGB'nin yöntemleri ve teorik olarak yola devam etmesidir.
YENİ DÜNYA DÜZENİNİN İNŞASI
Prof. Dr. Esat Arslan: Bilindiği gibi her yeni yüzyılda bir dünya düzeni inşa ediliyor. Mayıs 2024 yılından itibaren Çin liderinin Avrupa'yı gezisi özellikle Sırbistan'daki gövde gösterisi söz konusu oldu. 7 Mayıs 1999 yılında ABD, NATO kisvesi altında Belgrad'da Çin Büyükelçiliğini yok etti. Çin lideri Şi 7 Mayıs'ta buraya gitti. Bu bölge o zaman 78 gün boyunca aralıksız bombalandı. Çin lider burada Sırp dostluğunun kan ile yoğurulduğunu vurguladı.
ZAMAN AYARLI HESAPLAR
Şu anda öyle bir dünya düzeni ortaya konuluyor ki; Avrupa'da gövde gösterisi yapan Çin lideri Şi; Asya'da gövde gösterisi yapan Rusya lideri Putin var. Şu anda dünya çok tehlikeli bir 3 aylık döneme girdi. Putin'in Kuzey Kore ziyareti de Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırılarının başladığı zamana göre yapıldı. O zamanki saldırılara Rusya destek sağlamıştı.
NATO SALDIRISI MESAJI
NATO'nun 75 yıl kutlamaları yapılacak. Putin'nin Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretleri bu noktada oldukça önemli. Uluslararası ilişkilerde bu tarihlere ve özel günlere çok vurgu yapılır. Ve bunlarla dünya mesajlar iletilir. 1999 yılında ABD NATO ile Çin'i karşı karşıya getirmeye çalışmıştır. Çin liderinin ziyareti de bu anlamda önemlidir. Burada meydan okumalar vardır. Burada NATO'nun barbar saldırılarının unutulmayacağı sinyali veriliyor. Şu anda dünya savaşının içindeyiz ancak bu adım adım gidiyor ve eskisi gibi bütüncül değil. Yapılan tüm anlaşmalar askeri boyut taşımaktadır.
BÖLGEDEN ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER
Olay yerinden A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev'in aktardıkları şöyle: Dün ilk terör saldırısı Mahaçkale'deki kilisede meydan geldi. Saatler 18.00'i gösterdiğinde teröristler bu kiliseyi hedef aldı. Teröristler bölgeye araçlarla geldi ve ayin bittiği sıralarda yaklaşık 10 kişilik terörist içeri girdiler ve saldırıya başladılar. Kapıda kurşun izlerini görmek mümkün. Son bilgilere göre; kiliseye ateş açarak girmişler. Burada bulunan vatandaşlar hemen kilisenin içerisine grip kapıyı kilitlemişler ve içeri sığınmışlar.
YERLERDE KAN İZLERİ
Kilisede bulunan güvenlik görevlisi burada hayatını kaybetti. Teröristler insanların içeri sığınmasında sonra bölgede rast gele ateş açmışlar. Çok sayıda kurşun izini görmek mümkün. Yerlerde ve asfaltta kan izlerine rastladık.
ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER
İçeri giremeyen teröristler çevredeki arabaları ateşe verdiler. Kilisenin yan ve arka tarafında büyük bir yangın çıktı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar bölgeye girişler yasaklandı. Savcılık yetkileri izleri tek tek inceledi. Öğle saatlerine doğru basın mensupları bölgeye giriş yaptı. Teröristlerin bölgede çıkardığı yangından dolayı kilisenin duvarları da simsiyah olmuş durumda.
KURŞUNLANMA VE ATEŞ AÇMA
Burada dikkat çeken bir durum var. Teröristler çevrede ne varsa ateşe verdiler ancak kiliseye dokunmadılar. Mahaçkale'de polis karakolu da hedef alındı. Kilise çevresinde yanan araçlar duruyor ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Kiliseye girip katliam yapacak olan teröristler içeri giremeyince çevrede ne varsa ateş açmışlar ve yangın çıkarmışlar. Rusya hala olayın şokunu yaşıyor. Dağıstan'da yaşanan terör saldırında 15'i güvenlik 4'ü sivil 19 kişi hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimli Bulmaca: Futbol Toplarının Arasındaki Pandayı 8 Saniyede Bulun!
- İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru
- A101'de bu hafta 5.243 TL'ye 125 CC Benzinli Motosiklet geliyor: A101 24-27 Haziran aktüel ürünler kataloğu
- Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede
- Galatasaray transfere doymuyor! Yeni hedef belli oldu: Hayırlı olsun