Son dakika | Rusya ile Kuzey Kore arasında tarihi imza! Putin açıkladı: Saldırı karşısında karşılıklı yardımlaşacağız

KUZEY KORE LİDERİ ŞAHSEN KARŞILADI

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang'a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un'un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı'nda Vladimir Putin'i şahsen karşıladı" denildi.

Putin ve Kim'in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.