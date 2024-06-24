24 Haziran 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde terör saldırı! Türk TV’lerinde tek canlı yayın A Haber’de
Rusya bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Rusya'ya bağlı Dağıstan'da yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. İlk belirlemelere göre saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden çok özel görüntüleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ekranlara taşıdı.