Rusya’nın Dağıstan bölgesinde terör saldırı! Türk TV’lerinde tek canlı yayın A Haber’de

Rusya bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Rusya'ya bağlı Dağıstan'da yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. İlk belirlemelere göre saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden çok özel görüntüleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ekranlara taşıdı.

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