Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti’nin yol haritası belirlenecek

YOL HARİTASI OLACAK.

Bugünkü toplantıda saha gözlemleri ve tespitler değerlendirilecek bunun yanınnda ekonomi, insan hakları ve çevre ile ilgili konular da ele alınacak. Çarşamba günü AK Parti'nin grup toplantısı yapılacak. Öte yandan hafta sonu belediye başkanları kampı yapılacak. Vekiller ile istişare toplantıları yapıldı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti bazı yerlerde muhalefete düştü. Bir yandan iktidar olacaksınız bir yandan şehrin faydası için işlerin takipçisi olacak ve faydalı muhalefet yapacaksınız. Bunlar ciddi işler. Bu durum AK Parti'nin ilk kez karşılaştığı bir durum ve bunun içinde bir yol haritası olacak.