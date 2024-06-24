Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! AK Parti'nin yol haritası belirlenecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK bugün toplanacak. Başkan Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili süresince saha gözlemlerini dinleyecek. Toplantıda ay sonu yapılması planlanan belediye başkanları istişare ve değerlendirme kampı da masaya yatırılacak izlenecek yol haritası belirlenecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. İlçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor.
MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak. Ankara'dan son gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu anlattı.
TANSİYON YÜKSEK OLABİLİR
Okan Müderrisoğlu: Siyasetin ateşinin ve tansiyonun yükselmeye aday olduğu bir haftadayız. Normalleşme süreci nedeniyle mutedil dalgalı bir hava seyrediyor. Meclis tatile gidene kadar bu temponun devam edeceğini düşünüyorum. Yasama faaliyetleri nedeniyle temmuz ayının ortalarına kadar çalışmalar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatilinde zihni detoks sürecinde olduğunu öngörüyorum. Belli temasları da bu çerçevede gerçekleşti.
YOL HARİTASI OLACAK.
Bugünkü toplantıda saha gözlemleri ve tespitler değerlendirilecek bunun yanınnda ekonomi, insan hakları ve çevre ile ilgili konular da ele alınacak. Çarşamba günü AK Parti'nin grup toplantısı yapılacak. Öte yandan hafta sonu belediye başkanları kampı yapılacak. Vekiller ile istişare toplantıları yapıldı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti bazı yerlerde muhalefete düştü. Bir yandan iktidar olacaksınız bir yandan şehrin faydası için işlerin takipçisi olacak ve faydalı muhalefet yapacaksınız. Bunlar ciddi işler. Bu durum AK Parti'nin ilk kez karşılaştığı bir durum ve bunun içinde bir yol haritası olacak.
DEĞİŞİMİN ESASLARI
Burada değişim denince birkaç ismin gitmesi onların yerine başlarının gelmesi anlamına gelmiyor. AK parti kurumsallığı ve davranış kodları, kökleri ve mirası itibarıyla gelip geçici bir oluşum değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu her fırsatta dile getiriyor. Partinin birlik ve beraberliğinin korunarak kendi içinde dönüşümün gerçekleştirilmesi önemli. Ülkenin geleceği ve önceliği de dikkate alınarak bunlar hayata geçirilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN PLANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir takım il başkanlarının değişiminin ötesinde AK Parti'nin büyük kongresini gelecek yıl gerçekleştirmek suretiyle 2028'e gidecek bu büyük dönüşümün aslında adresini ve takvimini ortaya koyacak. Günlük söylem ve isim değişikliklerinden değil 2028 ve sonrasına dönük yürüyüşü beraberinde götürebilecek isimler, yol haritası buna uygun projelerden söz edeceğiz.
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