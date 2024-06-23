Rusya’da kırmızı alarm! Sinagog ve kiliseye saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen iki silahlı saldırıda bir polis noktasının, sinagog ile kilisenin hedef alındığı ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir sinagog ve bir kiliseye silahlı saldırı düzenledi.
Çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sıralarında Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Çatışma sonrası sinagogda yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Bölge yetkilileri ve soruşturma komitesi üyelerinin de yer aldığı bir ekip kriz masası oluşturdu.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından bölgeye uzmanlar gönderilirken, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı.
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