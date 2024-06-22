Rusya-Kuzey Kore ilişkileri sonrası Batı'da derin endişe! ABD'den dikkat çeken Güney Kore adımı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Batı'da endişe tufanı başladı. İki ülke arasındaki askeri iş birliği anlaşmasının ardından ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Koreli mevkidaşıyla Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile telefon görüşmesinde Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin "derinleştirilmesini" kınadı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ve Cho, telefon görüşmesinde Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini ele aldı.
Blinken, Pyongyang ile Moskova arasında "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden silah alışverişi dahil askeri işbirliğinin derinleştirilmesini" kınadı.
Blinken ve Cho, Kuzey Kore'yle ilgili birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.
Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ile de telefonda görüştüğünü açıkladı.
Cho, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Japonya ve ABD ile güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
PUTİN'İN KUZEY KORE ZİYARETİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
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