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A Haber Dağıstan'daki saldırı bölgesinde! A Haber dünyanın konuştuğu o karakolun önünde!

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.06.2024 13:44
Rusya bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Rusya'ya bağlı Dağıstan'da yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. İlk belirlemelere göre saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev de saldırının yaşandığı Mahaçkale'den son durumu aktardı.
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