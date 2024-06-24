A Haber Dağıstan'daki saldırı bölgesinde! A Haber dünyanın konuştuğu o karakolun önünde!

Rusya bir kez daha silahlı saldırıyla sarsıldı. Rusya'ya bağlı Dağıstan'da yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. İlk belirlemelere göre saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev de saldırının yaşandığı Mahaçkale'den son durumu aktardı.

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