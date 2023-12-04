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Haberler Galeri SON DAKİKA | Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da deprem riski olan 15 ilçe hangisi? Yeniden gündeme geldi...

SON DAKİKA | Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da deprem riski olan 15 ilçe hangisi? Yeniden gündeme geldi...

SON DAKİKA | Son zamanlarda olası büyük İstanbul depremi konuşulurken Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu orta şiddetli deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa merkez de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ayrıca aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Öte yandan beklenen Marmara depremi için İstanbul'un hazırlıkları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merakla beklenen projesi öncesi, İstanbul''da zemini sıvılaşmadan kaynaklı riskli görülen ilçeler belli oldu. Milyonlarca insanı ağırlayan megakentin bu 15 ilçesinde oturan vatandaşlar için harita paylaşıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 11:41
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SON DAKİKA | Marmara’da peş peşe depremler! İstanbul’da deprem riski olan 15 ilçe hangisi? Yeniden gündeme geldi...

Marmara denizi'nde, gemlik körfezi'nde richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. deprem, bursa'nın yanı sıra çevre illerle istanbul ve izmir'den de hissedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | Marmara’da peş peşe depremler! İstanbul’da deprem riski olan 15 ilçe hangisi? Yeniden gündeme geldi...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın merkez üssünü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında Gemlik Körfezi'nin 4,73 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.42'de oldu.

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SON DAKİKA | Marmara’da peş peşe depremler! İstanbul’da deprem riski olan 15 ilçe hangisi? Yeniden gündeme geldi...

Yerin 8,98 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar Bursa'da sokaklara çıktı.

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SON DAKİKA | Marmara’da peş peşe depremler! İstanbul’da deprem riski olan 15 ilçe hangisi? Yeniden gündeme geldi...

Öte yandan beklenen Marmara depremi için İstanbul'un hazırlıkları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merakla beklenen projesi öncesi, İstanbul''da zemini sıvılaşmadan kaynaklı riskli görülen ilçeler belli oldu.

Milyonlarca insanı ağırlayan megakentin bu 15 ilçesinde oturan vatandaşlar için harita paylaşıldı. İşte detaylar...

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SON DAKİKA | Marmara’da peş peşe depremler! İstanbul’da deprem riski olan 15 ilçe hangisi? Yeniden gündeme geldi...

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN EN RİSKLİ İLÇELER PAYLAŞILDI

Ancak uzun zamandır bir büyük deprem de Megakent İstanbul için bekleniyor.