SON DAKİKA | Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da deprem riski olan 15 ilçe hangisi? Yeniden gündeme geldi...

SON DAKİKA | Son zamanlarda olası büyük İstanbul depremi konuşulurken Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu orta şiddetli deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa merkez de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ayrıca aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Öte yandan beklenen Marmara depremi için İstanbul'un hazırlıkları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merakla beklenen projesi öncesi, İstanbul''da zemini sıvılaşmadan kaynaklı riskli görülen ilçeler belli oldu. Milyonlarca insanı ağırlayan megakentin bu 15 ilçesinde oturan vatandaşlar için harita paylaşıldı. İşte detaylar...