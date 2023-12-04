İstanbul'da tekrar deprem olur mu? BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ bekleniyor mu, öncüsü mü?
Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nde büyük bir depremin yaklaştığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar sonrası vatandaşlar, büyük İstanbul depremi hakkında araştırmalar yapıyor. Ancak, ne zaman olacağı, büyüklüğü ve hangi ilçelerin daha riskli olduğu konusunda net bir tahminde bulunmak zor. İşte haberin detayları...
"Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusu az önce yaşanan deprem sonrası araştırma konusu oluyor. İstanbul, geçmiş yıllarda yaşanan depremler ve yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde deprem riski altında olduğunu gösteriyor. Son 23 yıl içinde birçok depremin meydana geldiği şehirde, uzmanlar İstanbul'un büyük bir depremle karşılaşma olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.
Geçmişte 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu ve zaman içinde bu riskin arttığını gösteriyor. Şu an için belirli bir tarih vermek zor olsa da, uzmanlar İstanbul'da 7.2 ila 7.5 arasında şiddetli bir depremin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.
Deprem bilimcilerine göre, İstanbul'da olası bir depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 arasında olacak. Ancak ne zaman olacağı konusunda kesin bir tahminde bulunmak mümkün değil.
İstanbul depremi için riskli ilçeler belirlenmiş durumda. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar, fay hatlarına yakınlığı nedeniyle en yüksek risk altında bulunan ilçeler olarak öne çıkıyor.
Uzmanlara göre, İstanbul'daki binaların yaşına bakıldığında en riskli ilçeler arasında Beyoğlu ve Fatih (Tarihi Yarımada) bulunuyor. Bunun yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.
Sonuç olarak, İstanbul'da deprem riskinin yüksek olduğu ve önlemlerin alınması gerektiği konusundaki uyarılar devam ediyor. Vatandaşların bilinçli ve hazırlıklı olmaları, yerel yönetimlerin de gerekli tedbirleri almaları bu süreçte önem taşıyor.
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