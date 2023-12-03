Cibaliye Kampı’na yeni saldırı! İsrail jetleri bugün yine mülteci kampına ölüm yağdırdı

Artık 60. güne yaklaştık. Geçici ateşkesin son bulmasıyla ABD ve Netanyahu söylediği gibi katliam yeniden başladı. Çünkü onlar tam olarak bir ateşkes istemiyordu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ziyaretinde katliam yeniden başladı. Burada insanlar hastanede okulda ya da yolda teslim olduklarında İsrail askerleri tarafından vuruldular. Ölüleri tekrar vurdular. Buradaki acı çok büyük. Bu acının farkında olan vicdanlı insanlar sokaklara iniyor. Gazze'de görüntüler korkunç biz onları gösteremiyoruz ama vücudu parçalanmış insanlar var. Çocukların üzerine bomba yağıyor. Daha ne olması gerekiyor?

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