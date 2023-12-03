Cibaliye Kampı'na yeni saldırı! İsrail jetleri bugün yine mülteci kampına ölüm yağdırdı
Gazze'de bir haftadır devam eden geçici ateşkesin sona ermesiyle İsrail katliamlarını sürdürüyor. İşgal güçleri yine onlarca bebeği ve çocuğu katletmeye başladı. İsrail jetleri bugün yine mülteci kampına ölüm yağdırdı bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktarırken bölgeden gelen görüntülere A Haber spikeri Cansın Helvacı isyan etti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'ye yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.
Mert Hacıalioğlu: İsrail bombardıman devam ediyor. Topçu atışları, obüsler ve uçaklarla hedef alınan bölgelerden yoğun dumanlar çıkıyor. İsrail uçakları kıyıya doğru atışlar yapıyor ve hat boyunca bomba yağdırıyor. İsrail sadece havadan karadan değil denizden de baskınlar yapıyor. Sahil kesiminde çok sayıda kati İsrail'in askerleri konuşlanmış durumda. Gazze'ye işgal devam ediyor.
Şu anda Cibaliye Mülteci kampında acı haberler ve acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Orası yoğun şekilde hedef alınıyor. Görüntülere bakıldığı zaman sağlam bir bina görmek oldukça zor. Han Yunus bir kez daha hedef alındı. Oradan çok sayıda sivil kaybı haberleri geliyor. Nasır Hastanesi ve bir okul hedef alındı. Soykırım devam ediyor ve sivil kayıplarının sayısı her geçen dakika yükseliyor.
Hamas karşılık olarak sivillerden arındırılan Aşkelon ve Sderot'a roket atışları gerçekleştiriyor. Cibaliye kesiminde Kassam Tugayları ve katil İsrail'in askerleri arasında yoğun bir çatışması var. Bölgede bir İsrail binbaşısı ve albayı öldürüldü. İsrail askerleri Gazze şehir merkezine girmeye çalışıyor.
Cansın Helvacı: 2,5 milyon ile başladı bu iş biz Gazze'nin nüfusunu böyle biliyorduk. Şu an kaç kişi kaldığını bilmiyoruz. İçeride ilk günden bu yana ne yaşandığını tam anlamıyla bilmiyoruz. Saldırıların tam zamanı hakkında bilgilerimiz kısıtlı. İnternet yok. Zaten su, elektrik ve yakıt yok. Gazze'nin kuzeyinden gelen görüntüler korkunç.
İsrail kuzeyde kalanları terörist ilan edeceğini söyledi. Şimdi kuzey mülteci kampını vuruyor. Peki bu insanlar buraya nasıl geldi? Burası çadırlardan oluşan bir mülteci kampı değil. Bir yerleşim alanı ve apartmanlardan söz ediyoruz. İsrail yine insanları buraya sürmüş. Burada acı var soykırım var. Dünyanın gözünün içine baka baka gerçekleşen bir soykırım bir katliam var.
Artık 60. güne yaklaştık. Geçici ateşkesin son bulmasıyla ABD ve Netanyahu söylediği gibi katliam yeniden başladı. Çünkü onlar tam olarak bir ateşkes istemiyordu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ziyaretinde katliam yeniden başladı. Burada insanlar hastanede okulda ya da yolda teslim olduklarında İsrail askerleri tarafından vuruldular. Ölüleri tekrar vurdular. Buradaki acı çok büyük. Bu acının farkında olan vicdanlı insanlar sokaklara iniyor. Gazze'de görüntüler korkunç biz onları gösteremiyoruz ama vücudu parçalanmış insanlar var. Çocukların üzerine bomba yağıyor. Daha ne olması gerekiyor?
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