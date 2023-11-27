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İsrail askerleri gazetecilere saldırdı! A Haber ekibi tansiyonun yükseldiği noktaydı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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İsrail askerleri gazetecilere saldırdı! A Haber ekibi tansiyonun yükseldiği noktaydı

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Filistinli bir gazeteciyi elinden yaraladı. Tansiyonun yükseldiği noktayı A Haber ekibi görüntüledi. Basın mensuplarını hedef alan katil İsrail'in askerleri A Haber ekiplerinin üzerine de lazer nişangahlı tüfek doğrulttu.

İşgalci İsrail güçleri basın mensuplarını da hedef alıyor. Zulmü ve işgali belgeleyen gazeteciler şiddet ve ölüm ile susturulmaya çalışılıyor.

Son olarak İsrail askerleri, Ramallah kenti yakınlarında Filistinli bir gazeteciyi elinden yaraladı. İsrail askerlerinin ve askeri araçlarının tansiyonun yükseldiği noktada operasyona gider gibi ilerleme anları A Haber kamerasına yansıdı. O anları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Barış Yar görüntüledi.

Gazze'de enkaz altında kalanlarla birlikte 20 binden fazla masumun canına kıyan işgalci İsrail güçleri Gazze'de çatışmaların başlamasından bu yana onlarca gazeteciyi öldürdü ve yaraladı. Dün gece bölgede yaşanan gerilimi Mert Hacıalioğlu tüm detayları ile bu sabah canlı yayında anlattı.

MERT HACIALİOĞLU/Saat 10.40 itibarıyla yaşananlar: Dün bizler basın mensubu olarak Ofer Cezaevi'nin bulunduğu noktaydık. Oradaki tepe noktadan yayın yapıyorduk. Bizim olduğumuz yerin alt kısmında yer alan tepede ise Filistinli gençler cezaevinden çıkacak mahkumları bekliyordu. Önceki o bölgede 4 kişi vurulmuştu. O gün esir takasında zaman uzamıştı ve bölgede bir gerginlik vardı. İsrail keskin nişancılarla 4 kişiyi hedef almıştı.

Ancak dün ortada hiçbir gergin ortam yoktu. İsrail askerleri sadece sivilleri değil bu kez basın mensubunu da hedef aldı. Askerler kontrol noktasında çıkıp bizim olduğumuz yeri sardı. Biz yine aşağıda beklemede olan sivillere saldırı olacağını düşündük ama durum farklıydı. Araçların üzerine yerleştirdikleri gaz kapsüllerini attılar ve her yer dumanla kaplandı. Dumandan basın mensupları etkilendi ve gözlerde yanma meydan geldi.

Bizler askerlerin yukarı doğru çıkmaya başladığını gördük. Bizler o sırada görüntü alıyorduk ve oradan hızlı bir şekilde yola çıktık. Bölgeden araçla birlikte uzaklaştık. Askerler bizim yayın yaptığımız noktaya kadar geldi. Orada bir basın mensubunu yaraladılar. İsrail askerleri basın mensuplarını ciddi şekilde hedef aldı. Biz yayın yaptığımız noktaya döndüğümüzde bölgede bulunan İsrail askerleri lazer nişangahlı silahlarını bize doğrulttular.

Bizim basın olduğumuzu fark edince bölgeye girmemize izin vermediler ve biz geri döndük. O sırada silahlar bizim üzerimize çevriliydi. O arada kameraman arkadaşım Barış Yar ile büyük bir tehlike atlattık. Biz geri çekildik bölgeden sonra tekrar geldiğimizde CNNTürk ekibinden basın mensubu arkadaşlarımızın araçları içeride kalmıştı onlara yardım ettik. Oradan güvenli bir noktaya geçmeye çalıştık.

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