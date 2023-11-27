İsrail askerleri gazetecilere saldırdı! A Haber ekibi tansiyonun yükseldiği noktaydı

Ancak dün ortada hiçbir gergin ortam yoktu. İsrail askerleri sadece sivilleri değil bu kez basın mensubunu da hedef aldı. Askerler kontrol noktasında çıkıp bizim olduğumuz yeri sardı. Biz yine aşağıda beklemede olan sivillere saldırı olacağını düşündük ama durum farklıydı. Araçların üzerine yerleştirdikleri gaz kapsüllerini attılar ve her yer dumanla kaplandı. Dumandan basın mensupları etkilendi ve gözlerde yanma meydan geldi.