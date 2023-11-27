Gazze’yi ikiye bölme tuzağı! Katil İsrail’den gardiyanlara skandal izin

Önceki akşam da Batı Şeria'da cezaevinde tutulan Filistinliler'in serbest bırakılmasını kutlayan kalabalığa saldıran İsrail askerleri, 6 sivili öldürdü. Serbest bırakılması öncesi de tutuklulardan İsra Ceabis'in Doğu Kudüs'teki evini basarak aile fertlerini darbeden İsrail, ateşkesi bile hazmedemedi. 7 yıl önce otomobilindeki tüpün patlaması sonucu vücudunun yüzde 60'ı yanan, ancak bu sırada yakındaki bir İsrail askerinin de yaralanması nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Ceabis, cezaevinde yanıklarının tedavisi için gerekli tıbbi malzeme sağlanmadığı için büyük zorluklar çekmiş, İsrail'in zulmünün sembol ismi olmuştu.