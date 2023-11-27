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Gazze'yi ikiye bölme tuzağı! Katil İsrail'den gardiyanlara skandal izin

7 Ekim'den itibaren Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'in kirli planı ortaya çıktı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyine bir km'den fazla yaklaşılmaması gerektiğini, denize bile girmenin yasak olduğun söyledi. Bu açıklamanın İsrail'in Gazze'nin kuzeyini insansızlaştırarak ilhak etme ve bunu uluslararası toplum nezdinde meşrulaştırma planının bir parçası olduğu düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:50
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Gazze’yi ikiye bölme tuzağı! Katil İsrail’den gardiyanlara skandal izin

Gazze'ye 48 günde 40 bin ton bomba atan ve soykırıma varan katliamlar yapan Siyonist İsrail rejimi, 4 günlük geçici ateşkes süresince bile 'terör devleti' ünvanını hak edecek adımlar attı. Ateşkesin 2'inci gününde Gazze'nin kuzeyine giden gıda yardımlarını engellemeye çalışan İsrail güçleri, keskin nişancılarıyla bir Filistinli'yi vurdu.

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Gazze’yi ikiye bölme tuzağı! Katil İsrail’den gardiyanlara skandal izin

Önceki akşam da Batı Şeria'da cezaevinde tutulan Filistinliler'in serbest bırakılmasını kutlayan kalabalığa saldıran İsrail askerleri, 6 sivili öldürdü. Serbest bırakılması öncesi de tutuklulardan İsra Ceabis'in Doğu Kudüs'teki evini basarak aile fertlerini darbeden İsrail, ateşkesi bile hazmedemedi. 7 yıl önce otomobilindeki tüpün patlaması sonucu vücudunun yüzde 60'ı yanan, ancak bu sırada yakındaki bir İsrail askerinin de yaralanması nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Ceabis, cezaevinde yanıklarının tedavisi için gerekli tıbbi malzeme sağlanmadığı için büyük zorluklar çekmiş, İsrail'in zulmünün sembol ismi olmuştu.

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Gazze’yi ikiye bölme tuzağı! Katil İsrail’den gardiyanlara skandal izin

Ceabis, hapse girdiğinde 10 yaşında olan oğlu Mutasım (18) ve aile fertleriyle kavuştuğunda duygulu anlar yaşandı. Baba Riyad Ceabis, "İsrail'in yaptıklarını görünce sevincim kursağımda kalıyor. Evlerimizi bastılar" dedi. Öte yandan Hamas'ın serbest bıraktığı rehinlerle samimi görüntüleri dikkat çekti. İsrailli rehinlerin takas noktasında Hamas üyeleriyle vedalaşması, onlara sallayarak glümsemesi, Hamas üyelerinin de yaşlılara hürmet göstermesi çocuk ve gençlere merhametle yaklaşması dünyanın gözü önünde kayıtlara geçti.

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Gazze’yi ikiye bölme tuzağı! Katil İsrail’den gardiyanlara skandal izin

'İNSANCA MUAMELE GÖRDÜK'

İsrailli medyası da İsrailli rehinelerin durumlarının misafirlikten dönüyormuşçasına iyi olmasına dikkat çekti Büyükanne, anne ve bir erkek çocuğu serbest bırakılan Munder ailesinin ferdi "İnsanca muamele görmüşler. Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu" dedi. Serbest bırakılan büyükanne de "Şiddet görmedik. Radyo ve TV de verdiler. Haberleri rahatça izledik" dedi.

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Gazze’yi ikiye bölme tuzağı! Katil İsrail’den gardiyanlara skandal izin

GARDİYANLARA SKANDAL İZİN

İsrail hapishanelerindeki en eski tutuklu kadın olarak bilinen Meysun Musa el-Cibali "İsrail makamları, 7 Ekim'den sonra Filistinli tutuklu kadınları her şeyden mahrum bıraktı.