27 Kasım 2023, Pazartesi
Gazze'yi ikiye bölme tuzağı! Katil İsrail'den gardiyanlara skandal izin
7 Ekim'den itibaren Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'in kirli planı ortaya çıktı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyine bir km'den fazla yaklaşılmaması gerektiğini, denize bile girmenin yasak olduğun söyledi. Bu açıklamanın İsrail'in Gazze'nin kuzeyini insansızlaştırarak ilhak etme ve bunu uluslararası toplum nezdinde meşrulaştırma planının bir parçası olduğu düşünülüyor.
Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:50
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