İçimizdeki Siyonist! Youtuber Recep Baltaş katil İsrail soykırımına destek verdi, Müslümanları tehdit etti: Sıra size de gelecek
Technopat adlı bir platformun da kurucusu olduğu belirtilen ve Türkiye'de yayın yapan Youtuber Recep Baltaş işgalcilerin Gazze’deki katliamını görmezden gelerek soykırıma destek verdi. Bunun yanı sıra sosyal medya hesabından bir takipçisiyle tartışmaya giren Baltaş, “Sıra size de gelecek” ifadeleriyle Müslümanları tehdit etti. Baltaş'a tepkiler yoğunlaşırken içimizdeki Siyonist’in daha önce Başkan Erdoğan'ı, Müslümanları ve İslam'ı hedef alan skandal paylaşımları da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
15 BİNE YAKIN ŞEHİT VAR
Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi şehit olmuştu.
SOYKIRIMA ARKA ÇIKTI
Tüm bu yaşananların gölgesinde katliamı Türkiye'de yayıncılık yapan ve Technopat adlı bir platformun da kurucusu olduğu belirtilen Recep Baltaş isimli insan müsveddesi katliamı görmezden gelerek, İsrail soykırıma arka çıktı.
Bununla yetinmeyen Baltaş, Müslümanları da tehdit etti.
"TEK YOL İSRAİL" DİYEREK PROVOKASYON YAPTI
Sosyal medya hesabından "Tek yol İsrail" yazarak soykırıma destek verdi.
Paylaşımına tepkiler yağarken bir kullanıcı ile tartışma yaşayan Baltaş, sözlerinin devamında ise, "Üzülme sıra sana da gelecek. Ve hiçbir şey yapamayacaksınız. Ancak buradan havlarsınız İsrail'e. Yanına yaklaşınca susan finolar gibi" ifadeleriyle hakaret ederek Müslümanlara tehdit savurdu.
TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Recep Baltaş'ın skandal paylaşımlarına sosyal medyadan peş peşe gelen tepkilerin ardından Baltaş çark ederek özür diledi.
"SÖZLERİM MANİPÜLE EDİLDİ" KILIFI
Skandal tehdidine 'sözlerim manipüle edildi' kılıfını uyduran Recep Baltaş sosyal medya hesabından yaptığı özür paylaşımında, "Sözlerimin manipüle edilmesinden dolayı üzgünüm. Günlük hayatın stresiyle yaptığım paylaşımlardan dolayı özür dilerim. Bundan böyle insanların inançlarıyla ilgili konuşurken daha dikkatli olacağım" dedi.
Öte yandan Recep Baltaş daha öncede rezil paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
MÜSLÜMAN KADINA VE İSLAMA HAKARET
Sosyal medyada Fatih'te çekilen görüntüleri paylaşan yabancı bir kadın kullanıcı, Türkiye'de İslam'ın yaşanış şeklinden övgüyle bahsetti. Söz konusu paylaşımın altına ise Recep Baltaş isimli şahıs, İslam'a ve paylaşımı yapan kadına küfürler savurdu.
İslam'ı "Geri kalmış din" olarak niteleyen Baltaş, kadının namusunu hedef alan skandal ifadeler kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Baltaş bir diğer küstah paylaşımında ise Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Bir başka paylaşımında yine İslam'ı hedef aldı.
İĞRENÇ İFADELER: 1400 YILDIR IŞIK GÖRÜLMEDİ. İSLAM DÜNYASI SAF KARANLIK
Recep Baltaş bir diğer paylaşımında ise vatandaşlıktan çıktığı zaman Peygamber Efendimiz'e (SAV) küfür edeceğini dile getiriyor.
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