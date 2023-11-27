İçimizdeki Siyonist! Youtuber Recep Baltaş katil İsrail soykırımına destek verdi, Müslümanları tehdit etti: Sıra size de gelecek

Paylaşımına tepkiler yağarken bir kullanıcı ile tartışma yaşayan Baltaş, sözlerinin devamında ise, "Üzülme sıra sana da gelecek. Ve hiçbir şey yapamayacaksınız. Ancak buradan havlarsınız İsrail'e. Yanına yaklaşınca susan finolar gibi" ifadeleriyle hakaret ederek Müslümanlara tehdit savurdu.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Recep Baltaş'ın skandal paylaşımlarına sosyal medyadan peş peşe gelen tepkilerin ardından Baltaş çark ederek özür diledi.