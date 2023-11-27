Katil İsrail'in askerinden 7 Ekim itirafı: Sivil var mı diye sordum, komutan...

Katil İsrail askerlerinden 7 Ekim sırasında yaşananlara ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak bir İsrail askeri müzik festivali alanında hedef gözetmeden ateş açtıklarını söyledi. Kalabalığın içinde siviller olduğuna vurgu yaptı.

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