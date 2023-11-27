Hatay’da yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı! Araçlar, evler ve iş yerleri suya gömüldü

Halil İbrahim Uğur'un bölgeden aktardıkları:

Burası İskenderun'un sahil kesimi ve her an hareketli olan bir yer. Ancak şu anda tamamen sular altında Özellikle dün akşam saatlerinde itibaren yağışın yanı sıra denizin taşmasıyla birlikte ortaya bu manzaralar çıktı. Sular nedeniyle evinden ve iş yerinden çıkamayan vatandaşlar var. Onların tahliyeleri devam ediyor. AFAD ekipleri evlerinde mahsur kalan aileleri kepçelerle kurtarıyor. Bölgede tedbirler alınmaya devam ediyor.