Hatay’da yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı! Araçlar, evler ve iş yerleri suya gömüldü
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yağış ve lodos büyük bir yıkıma yol açtı. Deniz taşmasıyla birlikte sahil yolu ulaşıma kapanırken sokaklarda bulanan araçlar suya gömüldü. İnsanlar evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı. Ekipler kepçelerle vatandaşların yardımına koştu ve güvenli noktaya tahliye etti. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durum aktardı. Kepçeyle kurtarma anları ise A Haber kameralarına yansıdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İskenderun ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu. Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı. Çay Mahallesi'nde iş yerleri su içerisinde kalırken, araçlar da mahsur kaldı. Yer yer suyun boyunun 1 buçuk metreyi bulduğu Çay Mahallesi'nde evlerde mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi ve yüksek tonajlı araçlar yardımıyla kurtarıldı.
Halil İbrahim Uğur'un bölgeden aktardıkları:
Burası İskenderun'un sahil kesimi ve her an hareketli olan bir yer. Ancak şu anda tamamen sular altında Özellikle dün akşam saatlerinde itibaren yağışın yanı sıra denizin taşmasıyla birlikte ortaya bu manzaralar çıktı. Sular nedeniyle evinden ve iş yerinden çıkamayan vatandaşlar var. Onların tahliyeleri devam ediyor. AFAD ekipleri evlerinde mahsur kalan aileleri kepçelerle kurtarıyor. Bölgede tedbirler alınmaya devam ediyor.
Bölgede su derinliği oldukça yüksek bu nedenler bazı kesimler ekipler tarafından kapatılıyor. Su seviyesi diz seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bazı noktalarda çukurlar nedeniyle su seviyesi yükseliyor. Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasözler bölgede görev yapıyor. Cadde ve sokaklarda bulunan araçlar suya gömülmüş durumda. Denizden gelen su birikintiler oluşturdu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
Bölgede mahsur kalan bir aile kepçe vasıtasıyla kurtarıldı. AFAD ekipleri aileleri yalnız bırakmıyor ve sürekli olarak yardımlarına koşuyor. Dün gece saatlerinde yağış etkili olmuştu. Yağış ve lodosun etkisiyle deniz taştı ve her noktayı su bastı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde de deniz taşması yaşanmıştı. Günlerde oradan gelen su tahliye olamamıştı. Sahilde zaman zaman suni doldurmaları görebiliyoruz. Suni doldurmaların depremle birlikte kot seviyesini düşürdüğünü söyleyebiliriz.
Kepçeyle kurtarılan bir aileye şahitlik ediyoruz. O noktada suların seviyesinin daha yükse olduğunu söyleyebiliriz. Bizler o noktaya doğru ulaşamıyoruz. Apartmanların giriş katlarını su basması nedeniyle mahsur kalan insanlar böyle kurtarılıyor. İş makinaları hem suların tahliyesi hem de molozların kaldırılması için çalışıyor. Suyun seviyesi bazı noktalarda 1 metreyi buluyor. Kepçeyle kurtarılan vatandaşlar arasında çocuklarda yer alıyor.
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