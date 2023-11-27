Filistin asıllı model Gigi Hadid Gazze’deki katliamlara susmuyor! “İsrail bir şeytan!”

Hadid ayrıca İsrail'in tavrını "Şeytanca" bulduğunu da sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:

"Yani, İsrail dışında herkes yalan mı söylüyor veya yanlış mı yapıyor? Çok şeytanca ya da rahatsız edici bir şey olmasaydı komik bulurdum."