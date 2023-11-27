27 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Filistin asıllı model Gigi Hadid Gazze’deki katliamlara susmuyor! “İsrail bir şeytan!”

Filistin asıllı model Gigi Hadid Gazze’deki katliamlara susmuyor! “İsrail bir şeytan!”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.11.2023
ABONE OL
Filistin asıllı model Gigi Hadid Gazze’deki katliamlara susmuyor! “İsrail bir şeytan!”

Katil İsrail’in Gazze’deki soykırımlarına tepkisini sürdüren Gigi Hadid, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım daha yaptı. Filistinlilerin terörist ve Filistin haklarını savunan herkesin antisemitist olarak etiketlenmesine karşı çıkan ünlü model, İsrail'in bu tavrını 'çok şeytanca' bulduğunu ifade etti.

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail kadın, çocuk, yaşlı demeden sivilleri katlederken Batı ülke yönetimleri bu insanlık suçuna gözlerini kapadı.

ABD gibi bazı ülkeler ise açık açık İsrail'in bu insan kıyımına desteklerini açıkladı.

Öte yandan dünyanın farklı noktalarından İsrail'e yönelik tepkiler de devam ediyor. İsrail'e yönelik eleştirilerini ve tepkisini sık sık dile getiren ünlü model Gigi Hadid yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Filistin asıllı model, İsrail'in Filistinlileri terörist olarak gördüğünü söyledi. Yaptığı paylaşımda Hadid "İsrail, her Filistinli'yi 'terörist', her Filistin haklarını savunanı 'antisemitist', hükümetinin hareketlerine karşı çıkan her İsrailli'yi 'kendine düşman' olarak görüyor, hatta Yahudiliğini kınıyor." dedi.

Hadid ayrıca İsrail'in tavrını "Şeytanca" bulduğunu da sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:

"Yani, İsrail dışında herkes yalan mı söylüyor veya yanlış mı yapıyor? Çok şeytanca ya da rahatsız edici bir şey olmasaydı komik bulurdum."

Gazze’yi ikiye bölme tuzağı! GAZZE'Yİ İKİYE BÖLME TUZAĞI!
Hollywood’da Filistin ambargosu! Sözleşmesi feshedildi HOLLYWOOD'DA FİLİSTİN AMBARGOSU! SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Dünyaca ünlü sanatçılar Filistin için ayakta! DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR FİLİSTİN İÇİN AYAKTA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA