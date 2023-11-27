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İsrail askerleri gazetecilere saldırdı! A Haber ekibi tansiyonun yükseldiği noktaydı

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 11:06
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında Filistinli bir gazeteciyi elinden yaraladı. Tansiyonun yükseldiği noktayı A Haber ekibi görüntüledi. Basın mensuplarını hedef alan katil İsrail'in askerleri A Haber ekiplerinin üzerine de lazer nişangahlı tüfek doğrulttu.
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