Kudüs'te kritik 7. cuma! Ateşkesin başladığı günde Kudüs'te neler olacak?
Son dakika haberleri… Gazze'de geçici ateşkes bugün saat 08.00'de başladı. 13 kişilik ilk rehine grubu ise Türkiye saati ile 17'de Gazze'den çıkarılacak. Ateşkesin başladığı günde Kudüs’te neler olacak? Cuma namazında Mescd-i Aksa’da neler oluyor? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan ateşkes 4 gün sürecek. İlk grupta 13 İsrailli rehine bugün saat 17'de bırakılacak. Buna karşılık İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular serbest kalacak. Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak.
Gazze'ye yönelik insani yardım da ateşkes ile birlikte başlayacak. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ateşkesin kalıcı olmasının amaçlandığı da belirtildi. Anlaşmanın Gazze'nin tamamını içeren kapsamlı bir ateşkes olduğu vurgulandı. Hamas da Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve 4 akaryakıt TIR'ının gireceğini ifade etti.
İsrail'in saldırıları sonrası kuzeyden güneye gitmek zorunda kalan Gazzeliler ateşkes umuduyla yollara düştü ancak İsrail onları dönüş yolunda hedef aldı. Peki Kudüs'te neler olacak? Cuma namazında Mescd-i Aksa'da neler oluyor? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
MERT HACIALİOĞLU/Saat 12.00 itibarıyla yaşananlar: Biz şu anda Sultan Süleyman Caddesi'nde bulunuyoruz. Burası Arslanlı Kapı'ya çıkan giriş noktası oluyor. Burada bir değişiklik yok yine keyfi uygulamalar sürüyor. İsrail'in sözde güvenlik güçleri kafasına göre insanları içeri alıyor ya da almıyor. Burada bulunan basın mensupları da ne yapmaya çalıştıklarını anlamadılar. İsrail polisleri burada kendi kafasına göre keyfi uygulamalar yapıyor. İçeride 3 tane arama noktası daha var. Bunları geçtikten sonra Mescid-i Aksa'ya doğru gidebiliyorsunuz. Buradaki arama noktalarından herhangi birinden geri gönderebiliyorlar. İsrail polisi içeride Müslümanlarla tartışmaya da giriyor.
Diğer Cuma namazlarında olduğu gibi İsrail polisinin ceplerinde yine gaz kapsülleri var. Silahları ellerinde beklemeye devam ediyorlar. Burası Müslümanların yoğun şekilde yaşadığı mahalleler.
Bu insanlar ellerinde sadece seccade ile buraya geliyorlar. Tek niyetleri aslında Cuma namazını kılıp çıkmak. Ancak İsrail polisi tarafından garip uygulamalara maruz kalıyorlar. İsrail polisi burada mahalleri izleyerek onları takibe alarak namaz için gelenleri kışkırtıyor.
Gazze'de ateşkes var ancak burada hiçbir esneklik yok. Halen burada namaza gelen Müslümanlara yönelik zulüm devam ediyor. Belirli yaş gruplarını kesinlikle içeri almıyorlar. Bu artık daha sıkı şekilde uygulanıyor. Yine insanların üzerine kimyasal su sıkan TOMA buraya gelmiş durumda. TOMA aracının yanından geçtiğinizde bile ondan yayılan o kötü kokuyu hissediyorsunuz. İşte o lağım kokan suyu namaz kılmaya çalışan Müslümanlara sıkıyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?
- Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı! 32 günlük hesaplama...
- Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr
- TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- 5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...
- 24 Kasım Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! Bu haftanın Cuma Hutbesi konusu ve içeriği tam metni PDF!
- 1-4 çocuğu olanlar başvursun! Ödemeler başladı! Formu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
- HAVA DURUMU | Alarm verildi! Bomba siklon geliyor! İstanbul Valisi tarih verdi: Beklenen kar ne zaman yağacak? Bir uyarı da AKOM'dan
- 24 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, uzun, anlamlı "Hayırlı Cumalar" mesajları ve sözleri...
- Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu! 👰 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Bugün otobüsler öğretmenlere ücretsiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma bedava mı? Metrobüs, Marmaray, vapur...