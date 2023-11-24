Kudüs’te kritik 7. cuma! Ateşkesin başladığı günde Kudüs’te neler olacak?

MERT HACIALİOĞLU/Saat 12.00 itibarıyla yaşananlar: Biz şu anda Sultan Süleyman Caddesi'nde bulunuyoruz. Burası Arslanlı Kapı'ya çıkan giriş noktası oluyor. Burada bir değişiklik yok yine keyfi uygulamalar sürüyor. İsrail'in sözde güvenlik güçleri kafasına göre insanları içeri alıyor ya da almıyor. Burada bulunan basın mensupları da ne yapmaya çalıştıklarını anlamadılar. İsrail polisleri burada kendi kafasına göre keyfi uygulamalar yapıyor. İçeride 3 tane arama noktası daha var. Bunları geçtikten sonra Mescid-i Aksa'ya doğru gidebiliyorsunuz. Buradaki arama noktalarından herhangi birinden geri gönderebiliyorlar. İsrail polisi içeride Müslümanlarla tartışmaya da giriyor.