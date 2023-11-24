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Haberler Galeri Katil İsrail’in yalanı FOX News'in yayınına yansıdı

Katil İsrail’in yalanı FOX News'in yayınına yansıdı

Katil İsrail ve İsrail'e destek verenlerin yürüttüğü algı çalışmaları bu kez Amerikan FOX News kanalının yayınına yansıdı. Görüntülerde İsrail askerlerinin Hamas üyesi olduğu iddia edilen bir kişiyi yaka paça tutukladığı, ancak kısa süre sonra serbest bıraktığı görüldü. Serbest kaldıktan sonra üstünü giymeye başlayan kişinin İsrail askeri olduğu ortaya çıktı.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 09:22
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Katil İsrail’in yalanı FOX News’in yayınına yansıdı

Katil İsrail'in algı operasyonu çöküyor. Yalan haberler bir bir gün yüzüne çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Katil İsrail’in yalanı FOX News’in yayınına yansıdı

İsrail'in yürüttüğü sahte propaganda Amerikan FOX News kanalının kamerasına yansıdı.

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Katil İsrail’in yalanı FOX News’in yayınına yansıdı

Görüntülerde FOX News muhabiri herkes ayakta olmasına rağmen kendisini bir anda yere atıyor.

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Katil İsrail’in yalanı FOX News’in yayınına yansıdı

Daha sonra yayını sürdüren muhabir, katil İsrail askerlerinin bir kişiyi yakaladığını ve kelepçelediğini ekranlara getiriyor.


Askerler kelepçelenmiş ve gözleri bağlı halde bir Filistinliyi tutukluyor.

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Katil İsrail’in yalanı FOX News’in yayınına yansıdı

Yakalanan kişininse bir Hamas üyesi olduğu söyleniyor. Bu sırada İsrail askerleri gazetecilerin görüntü almasını engelliyor.