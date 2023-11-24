Özel okullarda kayıt ücreti baskısı! Gelecek yılın parasını yüzde 100 zamlı istiyorlar

Tamamen eğitime odaklanmış özel okullar var. Ancak bir kısmı da ticarethane gibi davranıyor, veliyi müşteri gibi görüyor. Öğretmenleri de müşteri temsilci konumuna yerleştiriyor. Burada mağdur olan bir öğretmen kesimi de var. Asgari ücret ile çalışan öğretmenler var. Okulların hayatta kalabilmeleri için para almaları gerekir ancak bunun fahiş olmaması gerekiyor.

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