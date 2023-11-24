Özel okullarda kayıt ücreti baskısı! Gelecek yılın parasını yüzde 100 zamlı istiyorlar
Bazı özel okullar velilerden gelecek yılın okul ücretlerini istemeye şimdiden başladı. Hem de %100'ün üzerinde bir zamla. Ancak uzmanlar bunun yasal olmadığını söylüyor. Peki veliler böyle bir durumla karşılaştığında ne yapmalı? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.
Yeni eğitim-öğretim yılı seneye eylül ayında açılacak. Fakat bazı özel okullar daha şimdiden velilere kayıt yenileme baskısı yapmaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz ağustos ayında özel okul ücretleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapmıştı. Buna göre özel okullar önümüzdeki ocak ayından sonra fiyatlarına, bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE, bir önceki yılın ortalama TÜFE ve ek olarak yüzde 5 oranında zam yapabilecek.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, şu anda kendisinden ücret istenen velilerin ya ücreti ödemeden ya da ödedikten sonra yasal yollara başvurabileceğine vurgu yapıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem de A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.
Faruk Erdem: Okul ücretlerine bir sınır konulmuştu. Yüzde 60 civarında bir sınır vardı. Hem üniversitelerde hem de orta öğretimdeki özel okullarda bu karar alındı. Bu konuda yargı kararları da alındı. Bazı velilerin şikayetleri sonrası enflasyon üzerinde zam yapılmayacağı yönünde kararlar verildi. Ancak bazı özel okullar arkadan dolanarak bu kararları ya da bu zam sınırları aşmaya çalışıyor.
Yemek parasını arttırarak, servis ücretlerini yükselterek, 300 liralık kıyafeti 3 bin yaparak para toplamaya çalışıyorlar. Erken kayıt adı altında fahiş zamlar yapılması söz konusu olamaz. Bu konuda hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı devreye girecektir.
Tamamen eğitime odaklanmış özel okullar var. Ancak bir kısmı da ticarethane gibi davranıyor, veliyi müşteri gibi görüyor. Öğretmenleri de müşteri temsilci konumuna yerleştiriyor. Burada mağdur olan bir öğretmen kesimi de var. Asgari ücret ile çalışan öğretmenler var. Okulların hayatta kalabilmeleri için para almaları gerekir ancak bunun fahiş olmaması gerekiyor.
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