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Gazze'de eve dönüş yolculuğunda İsrail saldırısı! Bölgede 4 günlük ateşkes başladı! Siviller bombalanmayacak...
Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında çatışmalara verilen insani ara 08.00'de başladı. Soykırımcı İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında varılan insani ara sonrası abluka altındaki Gazze Şeridi'nde evine dönmek isteyen masum sivillere İşgalci İsrail güçleri tarafından ateş açıldı. İnsani aranın uygulamaya girmesiyle birlikte binlerce Gazzeli evine dönmek istediği sırada ateş açan İsrail güçleri, onlarca kişiyi yaraladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:41Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 12:17