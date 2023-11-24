Gazze'de eve dönüş yolculuğunda İsrail saldırısı! Bölgede 4 günlük ateşkes başladı! Siviller bombalanmayacak...

İLETİŞİM VE ULAŞIM ZORLAŞTI

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den itibaren uyguladığı tam abluka sebebiyle iletişim ve ulaşım oldukça zorlaştı. Bu nedenle Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun ağır bombardımana tuttuğu ve karadan girdiği bölgelerdeki yakınlarını görme veya onlarla iletişim kurma imkanı bulamadı.