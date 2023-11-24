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Gazze'de eve dönüş yolculuğunda İsrail saldırısı! Bölgede 4 günlük ateşkes başladı! Siviller bombalanmayacak...

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında çatışmalara verilen insani ara 08.00'de başladı. Soykırımcı İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında varılan insani ara sonrası abluka altındaki Gazze Şeridi'nde evine dönmek isteyen masum sivillere İşgalci İsrail güçleri tarafından ateş açıldı. İnsani aranın uygulamaya girmesiyle birlikte binlerce Gazzeli evine dönmek istediği sırada ateş açan İsrail güçleri, onlarca kişiyi yaraladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 12:17
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Gazze’de eve dönüş yolculuğu! Bölgede 4 günlük ateşkes başladı! Siviller bombalanmayacak...

İşgalci İsrail Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken bölgede 49 günün ardından ateşkes ilan edildi.


Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.

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Gazze’de eve dönüş yolculuğu! Bölgede 4 günlük ateşkes başladı! Siviller bombalanmayacak...

EVLERE DOĞRU GÖÇ
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bombardımandan kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinli, çatışmalara 4 günlük insani aranın başlamasıyla bölgenin güney ve orta kesiminde yer alan evlerini görmek için yola çıktı.

İSRAİL GÜÇLERİNDEN SALDIRI
Evlerine gitmek isteyen binlerce Gazzeli'nin üzerine İşgalci İsrail güçleri tarafından ateşkes ihlal edilerek ateş açıldı. Bu saldırıda onlarca masum yaralandı.

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Gazze’de eve dönüş yolculuğu! Bölgede 4 günlük ateşkes başladı! Siviller bombalanmayacak...

İLETİŞİM VE ULAŞIM ZORLAŞTI
Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den itibaren uyguladığı tam abluka sebebiyle iletişim ve ulaşım oldukça zorlaştı. Bu nedenle Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun ağır bombardımana tuttuğu ve karadan girdiği bölgelerdeki yakınlarını görme veya onlarla iletişim kurma imkanı bulamadı.

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Gazze’de eve dönüş yolculuğu! Bölgede 4 günlük ateşkes başladı! Siviller bombalanmayacak...

SIĞINMA MERKEZLERİNDE TOPLANDILAR
İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak sığınma merkezlerinde toplanan Gazze sakinleri, güney ve orta kesimlerinde arkada bıraktıkları evleri ve yakınlarıyla buluşmak umuduyla geri dönmeye başladılar.

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Gazze’de eve dönüş yolculuğu! Bölgede 4 günlük ateşkes başladı! Siviller bombalanmayacak...

EVLERİNİ GÖRMEYİ UMUYORLAR
Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail'in yoğun bombardımanı sebebiyle gerçekleşen büyük yıkıma rağmen bölgeden ayrılmayan Filistinliler, 4 günlük insani arada, saldırılardan kurtulabilmiş evlerini görmeyi umuyor.