İYİ Parti'yi Akşener'in oğlu mu yönetiyor? İYİ Parti’de neler oluyor?
İYİ Parti'den ihracı istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Akşener'in özel kalemine ve eşine verdiğini iddia etti. Dikbayır'ın hedefinde Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener de vardı. Peki İYİ Parti'yi Akşener'in oğlu mu yönetiyor? İYİ Parti’de neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iletişimci yazar Ferhat Murat değerlendirdi.
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in oğlu Fatih Akşener ile ilgili bomba iddialarda bulundu. Ümit Dikbayır, "Fatih Akşener partinin parasını 7-8 poşetle dağıttı. Kendi ekibine 200'er bin para verdi. Hem finans hem iletişimi Meral Akşener'in oğlu yönetiyor." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği gerekçesiyle partiden ihracı istenen Ümit Dikbayır'ın bu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Meral Akşener'in cevabı ne olacak? İYİ Parti'yi Akşener'in oğlu mu yönetiyor? İYİ Parti'de neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iletişimci yazar Ferhat Murat değerlendirdi.
Ferhat Murat: Çok enteresan ve çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti Genel Merkezi'nde buna karşılık herhangi bir açıklama gelmedi. Mutlaka bu açıklamalara bir cevap verilecektir ama bu derin sessizliği çok ciddi bir iç karışıklığın habercisi olarak görüyorum. İYİ Parti'de artık kazan kaynama noktasında değil taşma noktasına gelmiş durumda.
Siyasette yaşattığını yaşamadan ölmezsin Birinin kapısını çalanın kapısı çalınır. Meral Akşener MHP'nin özellikle ayrıldığı dönemde ciddi bir karışıklık oluşmasına sebep olmuştu. Bugün kendisi aynı durumu yaşıyor. Burada zamanlama da manidar. Baktığınız zaman Fatih Akşener eğer bu şekilde bir yönetim tarzındaysa gölge başkan konumundaysa vekillerin istifasına karar verecek durumdaysa ve bunun bugün ortaya çıkmasının aslında manidar olduğunu düşünüyorum.
Bilindiği gibi CHP'de bir değişim yaşandı. Bundan sonra büyükşehirlerde İYİ Parti'nin ittifakta olmasına CHP'nin çok ciddi ihtiyacı var. İYİ Parti para-siyaset ilişkisiyle farklı taciz olaylarıyla bugün gündeme gelmesinin altında bu noktada yatıyor olabilir. Meral Akşener'e ittifaka katılması için diz çöktürmek veya katılmıyorsa da istifa etmesini sağlamak istiyorlar. CHP'ye yakın isimlerin bu noktada açıklamalar yaptığını görüyoruz.
14-28 Mayıs öncesinde bu muhalefet partilerinin seçimi kazanması durumunda ülkeyi getirecekleri hali zaten muhalefetteki halleriyle ortaya koyuyorlar. Bugünde aslında hem CHP'de delegelerin satın alınması durumları konuşuluyor hem İYİ Parti'de bunlar konuşuluyor. Taciz skandalları var kayıt dışı paraların dağıtılması durumu var. Bunların ülkenin başına geçmesi durumunda nasıl bir şey ile karşılaşacağımızı bir ön sözü buy yaşananlardır.
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