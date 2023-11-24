İYİ Parti’yi Akşener’in oğlu mu yönetiyor? İYİ Parti’de neler oluyor?

Ferhat Murat: Çok enteresan ve çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti Genel Merkezi'nde buna karşılık herhangi bir açıklama gelmedi. Mutlaka bu açıklamalara bir cevap verilecektir ama bu derin sessizliği çok ciddi bir iç karışıklığın habercisi olarak görüyorum. İYİ Parti'de artık kazan kaynama noktasında değil taşma noktasına gelmiş durumda.