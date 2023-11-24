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KUDÜS’TE HER CUMA AYNI ZULÜM! Namaz kılmak isteyenlere sert müdahale

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Giriş: 24.11.2023 13:01
Güncelleme:24.11.2023 13:18
Ateşkese rağmen Gazze’de yönelik sivil katliamını sürdüren İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da da cuma namazına gelenlere zulme etmeye devam ediyor. Yine ellerinde sadece seccade olan Müslümanların üzerine gaz ve ses bombası atıp TOMA ile saldırdı. O bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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