KUDÜS’TE HER CUMA AYNI ZULÜM! Namaz kılmak isteyenlere sert müdahale

Ateşkese rağmen Gazze’de yönelik sivil katliamını sürdüren İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da da cuma namazına gelenlere zulme etmeye devam ediyor. Yine ellerinde sadece seccade olan Müslümanların üzerine gaz ve ses bombası atıp TOMA ile saldırdı. O bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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