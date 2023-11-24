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Kudüs'te kritik 7. cuma! Ateşkesin başladığı günde Kudüs'te neler olacak?

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 12:25
Son dakika haberleri… Gazze'de geçici ateşkes bugün saat 08.00'de başladı. 13 kişilik ilk rehine grubu ise Türkiye saati ile 17'de Gazze'den çıkarılacak. Ateşkesin başladığı günde Kudüs’te neler olacak? Cuma namazında Mescd-i Aksa’da neler oluyor? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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