Kudüs'te kritik 7. cuma! Ateşkesin başladığı günde Kudüs'te neler olacak?

Son dakika haberleri… Gazze'de geçici ateşkes bugün saat 08.00'de başladı. 13 kişilik ilk rehine grubu ise Türkiye saati ile 17'de Gazze'den çıkarılacak. Ateşkesin başladığı günde Kudüs’te neler olacak? Cuma namazında Mescd-i Aksa’da neler oluyor? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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