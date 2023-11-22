İYİ Parti’de kılıçlar çekildi! Ümit Dikbayır’dan Akşener’e yeni rest: İstifa etmeyeceğim rezil kepaze edeceğim





"SIRF BANA İFTİRA ATSIN DİYE İŞE ALDILAR"

Söz konusu olayın 5 yıl önce yaşandığını, iddialara konu partili kadının kendisi ile değil bir başka partiliyle ilişkisi olduğunu beyan eden Dikbayır şu ifadeleri kulllandı;



Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilemişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye. O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor. Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?"