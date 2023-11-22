İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Ümit Dikbayır'dan Akşener'e yeni rest: İstifa etmeyeceğim rezil kepaze edeceğim
Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan kaos dinmek bilmiyor. İYİ Parti'de Akşener'e yakınlığıyla tanınan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır "Akşener'in banka hesapları incelensin" diyerek dilekçe verirken, taciz suçlamasıyla disipline sevk edildi. Daha önce istifa edeceği konuşulan Dikbayır "İstifa etmeyeceğim, rezil kepaze edeceğim" sözleriyle Akşener'e gözdağı verirken, taciz iddialarına ilişkin de konuştu. Dikbayır "5 sene önce işten çıkarttıkları kızı işe almışlar sırf bana iftira atsın diye. O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Yerel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve seçimlerde de büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de büyük krizler yaşanıyor.
DİKBAYIR BANKA HESAPLARINI MI İNCELETTİ?
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia ediliyor.
"BİRİSİ KANITLANIRSA İSTİFA EDERİM"
İddiaların göbeğindeki partinin Sakarya Milletvekili, eski Genel Muhasibi Ümit Dikbayır yaptığı açıklamada "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Partinin Disiplin Kurulu Başkanlığı'na başvurarak hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isteyen Dikbayır, sonuç alamazsa Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvuracağını söyledi.
TACİZ SUÇLAMASI, KESİN İHRAÇ TALEBİ
"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar ayyuka çıktı.
Söz konusu kadının partiye gelip şikayette bulunduğu, iki şahidin iddiaları doğruladığı belirtiliyor.
Dikbayır ise "Vekillerden partinin parası yok diye para istediler, benden 500 bin TL istediler, ben vermedim, diğer vekiller bana sordu ben de valla ben görevi bırakırken partinin parası vardı o yüzden ben vermiyorum dedim" diyerek vekil borsası bombasını patlattı.
"PARTİYE YAZIK EDİLİYOR"
İYİ Parti'deki kriz iyice çıkmaza girerken Ümit Dikbayır'dan bir bomba açıklama daha geldi.
CHP fondaşı SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Dikbayır, istifa kararından vazgeçtiğini dile getirerek "Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım. Ama iş madem bu hale getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor. O kadar çok arayan var ki partili partisiz. Yazık ediyorlar partiye" gözdağı verdi.
"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"
Akşener ve İYİ Parti kadrolarına gözdağı veren Dikbayır, "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" dedi.
Taciz suçlamalarına ilişkin de konuşan Ümit Dikbayır, suçlamaların tamamını reddetti.
"SIRF BANA İFTİRA ATSIN DİYE İŞE ALDILAR"
Söz konusu olayın 5 yıl önce yaşandığını, iddialara konu partili kadının kendisi ile değil bir başka partiliyle ilişkisi olduğunu beyan eden Dikbayır şu ifadeleri kulllandı;
Partide tacizde bulunulduğu öne sürülen kadını işten çıkarıp olayın üstünü kapattılar. O kızcağız da işten çıkarılmasını benden biliyor. Şimdi bilemişler, 5 sene önce işten çıkarttıkları bu kişiyi işe almışlar sırf bana iftira atsın diye. O zaman bu kızın kiminle ilişkisi bulunduğu, bu olayı kimin örtbas ettiği biliniyor. Genel Başkana doğru bilgi verilmiyor, yine bir dedikodu üzerinden gidiyor. Yarın bir gün anlattığım zaman ne yapacak? Evet, bunları açıkça anlatmak zorundayım. Çünkü bana açıkça iftira ettiler. Benim de çoluk çocuğum var. Öyle şey olur mu?"
ARAŞTIRMA İÇİN DİLEKÇE VERECEK
Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki iddiaların araştırılması için dilekçe verecek. Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı'na dilekçe verip, iddia konularıyla ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek.
AKŞENER NELER SÖYLEYECEK?
İYİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı da 'Ümit Dikbayır' gündemiyle toplanacak. Dikbayır, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle sevk edildiği için Disiplin Kurulu 'Tedbiri' karara bağlayacak. Daha sonra tarafların dinlenmesi için gün belirlenecek.
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