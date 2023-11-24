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CHP fondaşı TELE 1'de İYİ Parti'yi yerden yere vurdular! Akşener Özgür Özel ile bilerek görüşmüyor...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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CHP fondaşı TELE 1’de İYİ Parti’yi yerden yere vurdular! Akşener Özgür Özel ile bilerek görüşmüyor...

İYİ Parti'de yerel seçimler öncesi para transferi ve taciz iddiaları ortalığı yakarken, CHP de bir yandan Akşener'i yeniden masaya oturtmaya çalışıyor. Özel, Akşener'e mesaj gönderirken ilk olarak Mansur Yavaş'ı nabız yoklaması için ziyarete gönderdi. İki parti arasında gelecekte neler olacağı merak edilirken, CHP yandaşı TELE 1'de İYİ Parti sert şekilde eleştirildi. CHP fondaşı Hilal Köylü yaptığı açıklamada muhalefetin patır patır döküldüğünü söylerken "Özgür Özel, Akşener'e görüşmüyor. Çünkü Akşener görüşmüyor. Mansur Yavaş görüşüyor bunlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İYİ Parti'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sözleri sonrası ortalık yangın yerine dönerken para transferleri ve taciz iddiaları siyaset gündemine damga vurdu.

YENİDEN MASAYA DÖN BASKISI

CHP'de ise Bay Kemal'in yerine gelen ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel Akşener'e yeniden masaya oturması için baskı yapıyor.

"SADECE SELAM GETİRDİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meral Akşener henüz bir görüşme yapmazken dün sürpriz bir gelişme yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da Meral Akşener ile görüştü ama umduğunu bulamadı. Kısa süren temas sonrası Yavaş'ın surat ifadesindeki gerginlik dikkat çekerken "Sadece yeni genel başkanımızın selamını getirdim" açıklamasını yaptı.

MERAL ABLASI

Daha sonra ise Özel katıldığı canlı yayında "Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum" ifadeleyle Akşener'e "görüşelim" mesajı gönderdi.

İkili arasında buzların eriyip erimeyeceği merak konusu olurken CHP fondaşı TELE 1'e konuk olan CHP yandaşı Hilal Köylü yaşananları değerlendirdi.

MUHALEFET PATIR PATIR DÖKÜLÜYOR

Seçimlerden sonra neler döndü bilemiyoruz. Türkiye tarihi bir seçime gidiyor ve yüzde 1 bile çok önemli. Muhalefet şu an patır patır dökülüyor. İYİ Parti hiç de iyi değil. Çok tuhaf şeyler oluyor.

NE KADAR KOKUŞMUŞ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

İYİ Parti'de liyakat sistemi yok.Dikbayır'ın sözleri sonrası partinin ne kadar kokuşmuş bir hal aldığını gördük. Burada büyük bir yönetim krizi var. Dikbayır herkesi hedef alıyor.

AKŞENER ÖZEL'LE BİLEREK GÖRÜŞMÜYOR

Akşener partisinde yaşananlara dair hiçbir şey söyledi. Yerel seçimlerde varlık gösteremeyecekler gibi duruyor. Bu da muhalefete darbe vuracak.

Özgür Özel, Akşener'e görüşmüyor. Neden görüşmüyor? Çünkü Akşener görüşmüyor. Mansur Yavaş görüşüyor bunlar kabul edilemez. Akşener yeni CHP yönetimine mesafeli duruyor.

ÜMİT DİKBAYIR AZ BİLE SÖYLEDİ DİYENLER VAR

Akşener çok daha şeffaf ve net olmalı. Ümit Dikbayır az bile söyledi diyen İYİ Partililer var.

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