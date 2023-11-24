CHP fondaşı TELE 1’de İYİ Parti’yi yerden yere vurdular! Akşener Özgür Özel ile bilerek görüşmüyor...

NE KADAR KOKUŞMUŞ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

İYİ Parti'de liyakat sistemi yok.Dikbayır'ın sözleri sonrası partinin ne kadar kokuşmuş bir hal aldığını gördük. Burada büyük bir yönetim krizi var. Dikbayır herkesi hedef alıyor.

AKŞENER ÖZEL'LE BİLEREK GÖRÜŞMÜYOR

Akşener partisinde yaşananlara dair hiçbir şey söyledi. Yerel seçimlerde varlık gösteremeyecekler gibi duruyor. Bu da muhalefete darbe vuracak.

Özgür Özel, Akşener'e görüşmüyor. Neden görüşmüyor? Çünkü Akşener görüşmüyor. Mansur Yavaş görüşüyor bunlar kabul edilemez. Akşener yeni CHP yönetimine mesafeli duruyor.