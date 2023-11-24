CHP fondaşı TELE 1'de İYİ Parti'yi yerden yere vurdular! Akşener Özgür Özel ile bilerek görüşmüyor...
İYİ Parti'de yerel seçimler öncesi para transferi ve taciz iddiaları ortalığı yakarken, CHP de bir yandan Akşener'i yeniden masaya oturtmaya çalışıyor. Özel, Akşener'e mesaj gönderirken ilk olarak Mansur Yavaş'ı nabız yoklaması için ziyarete gönderdi. İki parti arasında gelecekte neler olacağı merak edilirken, CHP yandaşı TELE 1'de İYİ Parti sert şekilde eleştirildi. CHP fondaşı Hilal Köylü yaptığı açıklamada muhalefetin patır patır döküldüğünü söylerken "Özgür Özel, Akşener'e görüşmüyor. Çünkü Akşener görüşmüyor. Mansur Yavaş görüşüyor bunlar kabul edilemez." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti'de Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sözleri sonrası ortalık yangın yerine dönerken para transferleri ve taciz iddiaları siyaset gündemine damga vurdu.
YENİDEN MASAYA DÖN BASKISI
CHP'de ise Bay Kemal'in yerine gelen ve Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel Akşener'e yeniden masaya oturması için baskı yapıyor.
"SADECE SELAM GETİRDİM"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meral Akşener henüz bir görüşme yapmazken dün sürpriz bir gelişme yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da Meral Akşener ile görüştü ama umduğunu bulamadı. Kısa süren temas sonrası Yavaş'ın surat ifadesindeki gerginlik dikkat çekerken "Sadece yeni genel başkanımızın selamını getirdim" açıklamasını yaptı.
MERAL ABLASI
Daha sonra ise Özel katıldığı canlı yayında "Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum" ifadeleyle Akşener'e "görüşelim" mesajı gönderdi.
İkili arasında buzların eriyip erimeyeceği merak konusu olurken CHP fondaşı TELE 1'e konuk olan CHP yandaşı Hilal Köylü yaşananları değerlendirdi.
MUHALEFET PATIR PATIR DÖKÜLÜYOR
Seçimlerden sonra neler döndü bilemiyoruz. Türkiye tarihi bir seçime gidiyor ve yüzde 1 bile çok önemli. Muhalefet şu an patır patır dökülüyor. İYİ Parti hiç de iyi değil. Çok tuhaf şeyler oluyor.
NE KADAR KOKUŞMUŞ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ
İYİ Parti'de liyakat sistemi yok.Dikbayır'ın sözleri sonrası partinin ne kadar kokuşmuş bir hal aldığını gördük. Burada büyük bir yönetim krizi var. Dikbayır herkesi hedef alıyor.
AKŞENER ÖZEL'LE BİLEREK GÖRÜŞMÜYOR
Akşener partisinde yaşananlara dair hiçbir şey söyledi. Yerel seçimlerde varlık gösteremeyecekler gibi duruyor. Bu da muhalefete darbe vuracak.
Özgür Özel, Akşener'e görüşmüyor. Neden görüşmüyor? Çünkü Akşener görüşmüyor. Mansur Yavaş görüşüyor bunlar kabul edilemez. Akşener yeni CHP yönetimine mesafeli duruyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teyamül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti belediye başkan aday adaylığı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme açıklandı mı, Meclis'ten geçti mi? Bağkur erken emeklilik şartları neler?
- Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı! 32 günlük hesaplama...
- Oğuzhan Muslu kimdir, mesleği ne? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu tutuklandı mı, neden?
- UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ EKRANI 2023! MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı? odsgm.meb.gov.tr
- TOKİ ayda 7-8 bin TL taksitle konut satıyor! Ucuza ev almak isteyenler o illere baksın! 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- 5 bin TL ikramiye müjdesi son dakika geldi! Çalışan emeklilere ikramiye verilecek mi, ne zaman? 2. Torba Yasa içeriği, 5000 TL ikramiye şartları...
- 24 Kasım Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı! Bu haftanın Cuma Hutbesi konusu ve içeriği tam metni PDF!
- 1-4 çocuğu olanlar başvursun! Ödemeler başladı! Formu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
- HAVA DURUMU | Alarm verildi! Bomba siklon geliyor! İstanbul Valisi tarih verdi: Beklenen kar ne zaman yağacak? Bir uyarı da AKOM'dan
- 24 KASIM RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En güzel, kısa, uzun, anlamlı "Hayırlı Cumalar" mesajları ve sözleri...
- Gelinim Mutfakta 23 Kasım puan durumu! 👰 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...