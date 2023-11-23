İYİ Parti’deki kirli oyunların merkez ismi Esma Bekar dosyasından FETÖ düştü! Ümit Dikbayır “Meral Akşener’in özel kalemi” diyerek işaret etmişti
Genel seçimlerden sonra iç savaşla gündemden düşmeyen CHP’den sonra şimdi de İYİ Parti’de ipler iyice gerildi. Taciz iddialarında ismi geçen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, söylentilere, katıldığı bir canlı yayında yanıt verdi. Öte yandan parti içinde dönen dolaplara da değinen Dikbayır, İYİ Parti’nin kirli oyunlarının merkezindeki ismi açıkladı. Dikbayır’ın işaret ettiği, Meral Akşener’in özel kalemi Esma Bekar dosyasındaki detay şoke etti. İşte tüm detaylar…
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından 6'lı koalisyonun büyük partilerinden CHP kadar İYİ Parti içerisindeki karışıklıklar da gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
Seçim öncesi ve sonrası partinin kurucular kurulu üyeleri tek tek istifalarını açıklamış ardından zehir zemberek ifadeler kullanmışlardı.
İYİ Parti'nin son günlerdeki en çok konuşulan olayı ise Genel Başkan Meral Akşener'in akrabası Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile ilgili oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin bir grup toplantısında "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. Defolup gitsinler" ifadelerini kime kullandığı merak edilirken parti içindeki kriz ifşa oldu.
Akşener, "Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini" öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" açıklamasında bulundu.
DİKBAYIR'A TACİZ SUÇLAMASI
Akşener'in açıklamalarında kimi işaret ettiği büyük merak konusuyken Ümit Dikbayır'ın ismi ortaya atıldı. Söz konusu iddiaları kabul etmeyen Ümit Dikbayır, İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe verip araştırılmasını istemiş ancak yanıt bulamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Dikbayır'ın bu hamlesine karşı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır'ın taciz iddiaları gerekçesiyle partiden kesin ihraç sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
"ESMA BEKAR SEÇİLMEMEM İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATMIŞ"
Peş peşe gelen skandallar silsilesi ve hakkındaki iddiaları yanıtlayan Ümit Dikbayır Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar'ı işaret ederek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti kongresinde kendisinin seçilmemesi için İYİ Parti Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın kendisinin seçilmemesi için çalışma yürüttüğünü öne süren Dikbayır, şunları söyledi:
"Siyasetin içinde, parti içinde ufak ufak rekabetler olabilir. Koray Aydın beni çizdirebilir, siyasetçi. Dursun Ataş beni çizdirebilir. Ama bu çalışmanın içinde Esma Bekar'ın çok yakını Sinan İnce diye bir arkadaş var. Bu çalışma yaptı, beni çizdirmek için. Partinin protokol müdürü. Bu küçük bir detay gibi gözükür ama öyle değil. Bunu Genel Başkan'a söyledim. Beklerdim ki, telefonu kaldırıp çalışanı siyasete nasıl bu kadar karışır, görevden almasını beklerdim. Yapmadı. Bu bende derin bir kırgınlık. Bir parti çalışanı genel başkanın en yakınını çizdiriyor. O bir sistemin içinde. Bilgisi dahilinde olmasa bile ben bunu söylemişim, gereğini yapması gerekirdi."
"ESMA BEKAR "DİKBAYIR'IN AKÇELİ İŞLERİ VAR MI?" DİYE BELEDİYELERİ ARAMIŞ"
Genel başkan diyor ki "bir milletvekili tarafından benim hesaplarım araştırılmış." Uğur Poyraz "bu içeriden mi dışarıdan mı" deyince genel başkan "hayır içeriden" diyor. Baktık, kendimizden asla şüphelenmeyiz ama arkadaşlarımıza da konduramadık. Bizim vekillerimizden kimseye konduramadık. Kim genel başkanın ailesinin hesaplarını merak etsin? Bu bir suçtur. Bu dedikodular büyüdü. Ben bu süreçte Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'in Ankara, İstanbul belediyelerini arayıp "Ümit Dikbayır'ın sizinle akçeli işleri var mı?" diye araştırdığını duydum. Hiç ses etmedim, çünkü ben kendimi biliyorum. Aradığı kişileri söyledi bana. Ben bir kere bile kimseyi arayıp böyle yapıyor demedim. Belediyelerle iş yapıyor dedikodusu çıktı. Genel başkanın bunlara itibar etmeyeceğini düşünüyorum.
"AKSAKALLI İŞ ADAMLARINDAN PARA ALIP ESMA HANIMA VE KOCASINA VERDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Aksakallı sonra iş adamlarından para alıp getirdiğini söyledi. "Nasıl yani" dedim? Orada ben başka bir şey gördüm. "Ben bu partinin mali işler başkanıyım, senden bana para gelmedi?" dedim. Aksakallı "ben Esma hanıma verdim, kocasına verdim" dedi. Oradan bana veya partinin kasasına para gelmedi. Aksakallı bana bir kuruş vermedi.
"GENEL BAŞKANLIK KATINDA BİRİSİYLE İLİŞKİSİ VARDI"
5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil. Ben o zaman bu ilişkiyi fark ettim. Bu herife dedim ki "bu ilişkiyi bitir, bu iş genel başkana zarar verir, yoksa genel başkana söylemek zorunda kalırım" dedim. Bu çocuk, ilişkiyi bitirecek ama doğal olarak kıza da söyledi. "Ümit Dikbayır fark etti" derken, kendi şeyinde yakalanıyor. Sonra bu çocuk, özel kalem Esma Bekar bu işi kapatıyor. Kızı işten çıkartıyorlar ama bu kız benden dolayı çıktığını zannediyor. Şimdi bir nefret var, birkaç yerde yazmış çizmiş. Ben de kendimden emin olduğum için yanıt vermedim. Şimdi bu kızdaki nefreti bildikleri için 5 sene sonra "biz sana yeniden iş vereceğiz" diyorlar. Eline muhtemelen üç beş kuruş para verecekler. Kızcağız da nasıl bir çaresizlik içindeyse "yaparım" diyor. Partiden de iki şahit, ortada hiçbir şey yok. Ben diyorum ki yukarıda Allah var. Benim bu kızla bir resmim, videom, konuşmam, HTS kayıtlarına girsinler bu kızla telefonum 1 dakika yan yana gelmiş mi? Alnım açık, yüzüm pak.
"ESMA HANIM, KORUMANIN KARDEŞİN İŞTEN ÇIKARTTI"
Genel başkanın yanında bir koruma arkadaşımız vardı, Esma Hanım ile anlaşamadı. Bir yıl önce gönderdiler koruma arkadaşımızı. Bu arkadaşımızın Antalya'daki kız kardeşi asgari ücretle belediyede büfede çalışıyor. Esma Hanım o kurumun genel müdürünü arayarak bu kızı işten çıkarttı. O kızın ne günahı var?
KİM BU ESMA BEKAR?
Ümit Dikbayır'ın katıldığı televizyon programında işaret ettiği Esma Bekar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Takvim.com.tr olarak Esma Bekar dosyasını açtık içinden FETÖ çıktı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARLA FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ
Akşener'in en yakınındaki isim Esma Bekar'ın, 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı KHK ile Meclis'teki görevinden ihraç edildiği ortaya çıktı.
Meclis'te çalışan FETÖ'cülerin ihraç edilmesine yönelik kararnamede 41 TBMM çalışanı bulunuyordu.
AKŞENER SAHİP ÇIKMIŞ
Akşener, 5 Eylül 2016 tarihinde FETÖ'den ihraç edilen Esma Bekar'a sahip çıkmış, "Pazartesi günü Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile görüşeceğim. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Esma Bekâr, 20 yıllık bir devlet memuru ve muhteşem bir ülkücüdür. FETÖ'cülükle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.
2023 SEÇİMLERİNDE İSTİFA EDENLER DE ESMA BEKAR'I İŞARET ETMİŞTİ
Esma Bekar'ın FETÖ'cü olduğunu 2023 seçimleri öncesinde zehir zemberek açıklamalarda bulunarak istifa edenler de ifade etmişti.
İYİ Parti'nin metin yazarı Hasan Sami Özvarinli, istifa açıklamasında "İYİ Parti'de bütün kritik kapıları, Akşener'in yakın çevresini FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" ifadelerini kullanmıştı.
Özvarinli şu ifadeleri kullanmıştı:
FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı.
ESMA BEKAR'IN FETÖ'CÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEN BİR DİĞER İSİM: MEHMET ALİ UYKUR
12 Mayıs 2023 tarihinde istifa açıklamasında bulunan Mehmet Ali Uykur, "15 Temmuz'dan sonra FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile ihraç edilen Esma Bekar, Akşener'in Özel Kalem Müdürü oldu. FETÖ'nün siyasi ayağı Buğra Kavuncu partide üst düzey görevlere getirildi. Böyle daha çok isim var. Tüm bunları görüp kayıtsız kalamazdım" şeklinde konuşmuştu.
İYİ Parti'den istifa eden Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı, seçim döneminde İYİ Parti listelerinin Akşener'in evinde hazırlandığını iddia edip Esma Bekar'ın partideki hükmünü şu sözlerle dile getirmişti:
"İYİ Parti FETÖ talimatıyla kurulan bir partidir. İYİ Parti'de listeler dışarıdan, okyanus ötesinden FETÖ'den gönderildi. Bir partinin listesi kapalı kapılar ardında yapılmaz. Teşkilatlar dikkate alınmadan 81 ilin listesi Akşener'in evinde özel kalem Esma Bekar ile yapıldı. İYİ Parti Özel Kalemi Esma Bekar'ın, siyaset akademisi başdanışmanı Yüksel Korkmaz'ın geçmişi araştırılsın. Akşener 'kumar masası' deyip kalktığı masaya geri oturdu. Pensilvanya'dan talimat aldı."
MANEVİ KIZINA UZAKLAŞTIRMA KARARI
Öte yandan Ümit Dikbayır açıklamasında kullandığı "Esma Bekar'a kimsenin sözü geçmez" ifadelerini destekleyen haberler geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış.
2020 tarihinde Esma Bekar'ın Meral Akşener'in manevi kızı olarak gördüğü Pelin Yavuzaslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Pelin Yavuzaslan ise uzaklaştırma kararına itiraz ederek, Meral Akşener'in kendisini manevi kızı olarak gördüğüne dair belgeleri ve Özel Kalem Esma Bekar'ın kendisine ettiği iltifatları sundu.
Yavuzaslan'ın itirazı şu şekilde:
1. Ben Beykent Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okumaktayım. Hayatımda hiçbir zaman hiçbir kimseye karşı en ufak hukuka aykırı bir eylemde bulunmadım. Esma BEKAR'a karşı da keza bu şekilde hiçbir eylemim yoktur.
2. İyi Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER'i İstanbul Beylerbeyi ilçesindeki evinde ve Ankara'da parti genel merkezinde bir çok kez ziyaret ettim ve kendisi ile 2015 yılından bu yana diyalog halindeyim.
3. Bu ziyaretlerimde Esma BEKAR ile tanıştım. Esma BEKAR, Meral AKŞENER'in özel kalemidir. Kendisi ile olan tek diyaloğum Meral AKŞENER ile görüşmelerim sürecinde olmuştur.
4. Kendisine karşı hiçbir hukuksuz eylemde bulunmadım.
5. Esma BEKAR'ı en son yaklaşık 2 yıl önce Ankara'da parti genel merkezinde gördüm. O tarihten bu yana hiçbir şekilde yanyana gelmedik.
6. Esma BEKAR ile yalnızca sosyal medya üzerinden iletişim kurdum. Bu iletişim kurma sebebim ise Meral AKŞENER'e ulaşabilmektir. Meral AKŞENER'e söylemek istediğim şeyleri bu yolla iletiyordum.
7. Ek.1'de Meral AKŞENER ile olan diyaloglarımdan birkaç örnek sunmak istiyorum.
8. Ek.2'de ise tedbir isteyen Esma BEKAR ile olan diyaloglarımı sunuyorum.
9. Son olarak yaklaşık 2 ay önce olan konusmamızda Esma BEKAR bana Istanbul'a gelince görüşmek istedigini bizzat kendisi söylemiştir. Istanbul'a geldiginde sınavlarımdan dolayı kendisi ile görüşemedim.
10. Benim Esma BEKAR'a karşı siddet tehdidi, hakaret, asa alama veya küçük düşürmeyi içeren hiçbir sözüm ve eylemim olmamistir. Keza bu kişiye karşı hiçbir zaman zarar verme saiki beslemedim.
11. Ben Esma BEKAR ile yalnızca Meral AKŞENER'in özel kalemi olması sebebiyle diyalog kurdum çünkü Meral AKŞENER ile diyalog kurmanın kanallarından biri bu şekildeydi.
12. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuduğuma dair delilimi Ek.3'te sunuyorum. Siyaset ile de yakından ilgileniyorum.
13. Ayrıca önemle vurgulamak istediğim mesele de şudur ki; Meral AKŞENER ile2015 yılından bu yana tanışmaktayım. Kendisine karşı büyük saygi ve sevgi beslediğim gibi kendisi de beni manevi kızı olarak görmektedir. Buna ilişkin aramızdaki konuşmalar da Ek.1'de sunulmuştur.
14. Benim Esma BEKAR ile olan diyaloğumun yegane sebebi budur.
15. Esma BEKAR 6284 sayılı yasayı suiistimal ederek amacı dışında bir sebep ile kullanmaya çalışmıştır ve hakkımda yasaya aykırı şekilde uzaklaştırma kararı verilmesini sağlamıştır.
16. Beykent Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf öğrencisiyim.
Siyasete olan ilgim ve bu mesleği icra etmek için aldığım eğitim nazara alındığında hakkımda bu şekilde mesnetsiz iddialar ile alınan tedbir kararı aleyhimde olumsuz sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahiptir.
17. Hiçbir kusurum ve hukuka aykırı eylemim ve sözüm olmadığı halde hakkımda bu şekilde uzaklaştırma kararı verilmiş olması beni fazlasıyla üzmüştür.
18. Hukuken yerinde olmayan ve 6284 sayılı yasanın suiistimal edilmesi sonucunu doğuran bu kararın itirazım sonrasında kaldırılmasını talep ediyorum.
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