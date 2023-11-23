İYİ Parti’deki kirli oyunların merkez ismi Esma Bekar dosyasından FETÖ düştü! Ümit Dikbayır “Meral Akşener’in özel kalemi” diyerek işaret etmişti

KİM BU ESMA BEKAR?

Ümit Dikbayır'ın katıldığı televizyon programında işaret ettiği Esma Bekar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Takvim.com.tr olarak Esma Bekar dosyasını açtık içinden FETÖ çıktı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARLA FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Akşener'in en yakınındaki isim Esma Bekar'ın, 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı KHK ile Meclis'teki görevinden ihraç edildiği ortaya çıktı.

Meclis'te çalışan FETÖ'cülerin ihraç edilmesine yönelik kararnamede 41 TBMM çalışanı bulunuyordu.

AKŞENER SAHİP ÇIKMIŞ

Akşener, 5 Eylül 2016 tarihinde FETÖ'den ihraç edilen Esma Bekar'a sahip çıkmış, "Pazartesi günü Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile görüşeceğim. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Esma Bekâr, 20 yıllık bir devlet memuru ve muhteşem bir ülkücüdür. FETÖ'cülükle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

2023 SEÇİMLERİNDE İSTİFA EDENLER DE ESMA BEKAR'I İŞARET ETMİŞTİ

Esma Bekar'ın FETÖ'cü olduğunu 2023 seçimleri öncesinde zehir zemberek açıklamalarda bulunarak istifa edenler de ifade etmişti.

İYİ Parti'nin metin yazarı Hasan Sami Özvarinli, istifa açıklamasında "İYİ Parti'de bütün kritik kapıları, Akşener'in yakın çevresini FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" ifadelerini kullanmıştı.

Özvarinli şu ifadeleri kullanmıştı:

FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı.

ESMA BEKAR'IN FETÖ'CÜ OLDUĞUNU SÖYLEYEN BİR DİĞER İSİM: MEHMET ALİ UYKUR

12 Mayıs 2023 tarihinde istifa açıklamasında bulunan Mehmet Ali Uykur, "15 Temmuz'dan sonra FETÖ iltisakı nedeniyle KHK ile ihraç edilen Esma Bekar, Akşener'in Özel Kalem Müdürü oldu. FETÖ'nün siyasi ayağı Buğra Kavuncu partide üst düzey görevlere getirildi. Böyle daha çok isim var. Tüm bunları görüp kayıtsız kalamazdım" şeklinde konuşmuştu.

İYİ Parti'den istifa eden Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı, seçim döneminde İYİ Parti listelerinin Akşener'in evinde hazırlandığını iddia edip Esma Bekar'ın partideki hükmünü şu sözlerle dile getirmişti:

"İYİ Parti FETÖ talimatıyla kurulan bir partidir. İYİ Parti'de listeler dışarıdan, okyanus ötesinden FETÖ'den gönderildi. Bir partinin listesi kapalı kapılar ardında yapılmaz. Teşkilatlar dikkate alınmadan 81 ilin listesi Akşener'in evinde özel kalem Esma Bekar ile yapıldı. İYİ Parti Özel Kalemi Esma Bekar'ın, siyaset akademisi başdanışmanı Yüksel Korkmaz'ın geçmişi araştırılsın. Akşener 'kumar masası' deyip kalktığı masaya geri oturdu. Pensilvanya'dan talimat aldı."

MANEVİ KIZINA UZAKLAŞTIRMA KARARI

Öte yandan Ümit Dikbayır açıklamasında kullandığı "Esma Bekar'a kimsenin sözü geçmez" ifadelerini destekleyen haberler geçtiğimiz yıllarda da basına yansımış.

2020 tarihinde Esma Bekar'ın Meral Akşener'in manevi kızı olarak gördüğü Pelin Yavuzaslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Pelin Yavuzaslan ise uzaklaştırma kararına itiraz ederek, Meral Akşener'in kendisini manevi kızı olarak gördüğüne dair belgeleri ve Özel Kalem Esma Bekar'ın kendisine ettiği iltifatları sundu.

Yavuzaslan'ın itirazı şu şekilde:

1. Ben Beykent Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okumaktayım. Hayatımda hiçbir zaman hiçbir kimseye karşı en ufak hukuka aykırı bir eylemde bulunmadım. Esma BEKAR'a karşı da keza bu şekilde hiçbir eylemim yoktur.

2. İyi Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER'i İstanbul Beylerbeyi ilçesindeki evinde ve Ankara'da parti genel merkezinde bir çok kez ziyaret ettim ve kendisi ile 2015 yılından bu yana diyalog halindeyim.

3. Bu ziyaretlerimde Esma BEKAR ile tanıştım. Esma BEKAR, Meral AKŞENER'in özel kalemidir. Kendisi ile olan tek diyaloğum Meral AKŞENER ile görüşmelerim sürecinde olmuştur.

4. Kendisine karşı hiçbir hukuksuz eylemde bulunmadım.

5. Esma BEKAR'ı en son yaklaşık 2 yıl önce Ankara'da parti genel merkezinde gördüm. O tarihten bu yana hiçbir şekilde yanyana gelmedik.

6. Esma BEKAR ile yalnızca sosyal medya üzerinden iletişim kurdum. Bu iletişim kurma sebebim ise Meral AKŞENER'e ulaşabilmektir. Meral AKŞENER'e söylemek istediğim şeyleri bu yolla iletiyordum.

7. Ek.1'de Meral AKŞENER ile olan diyaloglarımdan birkaç örnek sunmak istiyorum.

8. Ek.2'de ise tedbir isteyen Esma BEKAR ile olan diyaloglarımı sunuyorum.

9. Son olarak yaklaşık 2 ay önce olan konusmamızda Esma BEKAR bana Istanbul'a gelince görüşmek istedigini bizzat kendisi söylemiştir. Istanbul'a geldiginde sınavlarımdan dolayı kendisi ile görüşemedim.

10. Benim Esma BEKAR'a karşı siddet tehdidi, hakaret, asa alama veya küçük düşürmeyi içeren hiçbir sözüm ve eylemim olmamistir. Keza bu kişiye karşı hiçbir zaman zarar verme saiki beslemedim.

11. Ben Esma BEKAR ile yalnızca Meral AKŞENER'in özel kalemi olması sebebiyle diyalog kurdum çünkü Meral AKŞENER ile diyalog kurmanın kanallarından biri bu şekildeydi.

12. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuduğuma dair delilimi Ek.3'te sunuyorum. Siyaset ile de yakından ilgileniyorum.

13. Ayrıca önemle vurgulamak istediğim mesele de şudur ki; Meral AKŞENER ile2015 yılından bu yana tanışmaktayım. Kendisine karşı büyük saygi ve sevgi beslediğim gibi kendisi de beni manevi kızı olarak görmektedir. Buna ilişkin aramızdaki konuşmalar da Ek.1'de sunulmuştur.

14. Benim Esma BEKAR ile olan diyaloğumun yegane sebebi budur.

15. Esma BEKAR 6284 sayılı yasayı suiistimal ederek amacı dışında bir sebep ile kullanmaya çalışmıştır ve hakkımda yasaya aykırı şekilde uzaklaştırma kararı verilmesini sağlamıştır.

16. Beykent Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf öğrencisiyim.

Siyasete olan ilgim ve bu mesleği icra etmek için aldığım eğitim nazara alındığında hakkımda bu şekilde mesnetsiz iddialar ile alınan tedbir kararı aleyhimde olumsuz sonuçlar doğurabilme potansiyeline sahiptir.

17. Hiçbir kusurum ve hukuka aykırı eylemim ve sözüm olmadığı halde hakkımda bu şekilde uzaklaştırma kararı verilmiş olması beni fazlasıyla üzmüştür.

18. Hukuken yerinde olmayan ve 6284 sayılı yasanın suiistimal edilmesi sonucunu doğuran bu kararın itirazım sonrasında kaldırılmasını talep ediyorum.

