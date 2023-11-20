İYİ Parti’de ortalık yangın yeri! Akşener-Dikbayır gerginliği tavan yaptı! 132 milyon lira hakkında flaş iddia sözler: Çalışanlara zam yapmamak için...

MİLLETVEKİLİ SIRALARI PARAYLA MI SATILDI?

Diğer yandan partinin GİK toplantısından kurul üyelerinden İsmet Koçak "Milletvekili sıralarının belirlenmesi parayla satılmış. Bu yönde çok ciddi söylentiler var. Bunun açığa çıkarılması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

BÖYLE BİR PARA KASAMIZA GİRMEDİ

İYİ Parti'de dedikodu kazanı kaynamaya devam ederken, o dönem Ümit Dikbayır bu iddiaları yalanlamış ve "Böyle bir para kasamıza girmedi. Bu iddialar genel başkanımızı ve partimizi zedeler" ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Dikbayır'ın görevden ayrılması sonrasında ise İYİ Parti'de kasa Cem Özdemir'e teslim edildi. Özdemir ise kasanın eksi 16 milyon lirada olduğunu açıklarken Ümit Dikbayır bu duruma itiraz etti. Dikbayır "Ne demek kasamız eksi 16 milyon lirada? Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede?" yanıtıyla Özdemir'i suçladı.