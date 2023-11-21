Meral Akşener ile Ümit Dikbayır çekişmesi! ’Kayıp 132 milyon TL’den sonra “Taciz” iddiası

ABDULKADİR SELVİ'DEN AKŞENER VE DİKBAYIR ANALİZİ

Tüm bu yaşananlar çerçevesinde İP'te kavga tırmanarak sürerken Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında parti içinde yaşananları yorumladı.

Selvi, İYİ Parti açısından kritik haftalardan birine daha girildiğine işaret ederek, "Birine diyorum çünkü partinin önünde kritik haftalar var. Çünkü Meral Akşener partiyi toparlayamıyor. Meral Akşener, parti içindeki hesaplaşma sürecini kurultayında başlattı. Ve iki cephe açtı. Biri CHP ile hesaplaşmaya girdi, diğeri ise partisine ayar vermeye kalkıştı." dedi.

ÖNCE CHP İLE KÖPRÜLERİ ATTI

Akşener ile Kılıçdaroğlu dönemindeki ittifaka değinen Selvi, Akşener'in CHP'den 15 milletvekili istemesini hayatının en büyük pişmanlığı olarak gösterdiğini ifade etti.

Akşener bu gelişmeler ardından parti içine dönük olarak, "Herkes haddini bilecek. Parti içinde şımarıklığı bitireceğim" cümlelerine yer vermişti.