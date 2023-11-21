Meral Akşener ile Ümit Dikbayır çekişmesi! 'Kayıp 132 milyon TL’den sonra “Taciz” iddiası
Son dakika haberi | İYİ Parti’de 14-28 Mayıs seçimleri sonrası büyük kavga başlayarak kirli çamaşırlar ortaya döküldü. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti kasasında 132 milyon TL kayıp diyerek ilk fitili ateşleri ve Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarının inceletildiği iddialarla gündeme geldi. Bu çıkış ardından Akşener de boş durmayarak meydan okudu ve “İspat etsinler politikayı bırakacağım” dedi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Akşener, Dikbayır'ı tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Sevk gerekçesi olarak da Akşener'in oğlu ve kızının banka hesaplarının incelenmesinin değil, Dikbayır'ın partideki bir kadın çalışanı birkaç yıl önce taciz ettiği iddiasına dayandığı öne sürüldü. İşte haberin detayları…
SON DAKİKA | Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti'de istifa depremleri sürerken diğer yandan parti içini karıştıran şoke eden gelişmeler yaşanıyor.
14-28 Mayıs seçimleri sonrası koalisyon dağılırken İYİ Parti'de de çatırdamalar başladı.
DİKBAYIR'DAN "KAYIP 132 MİLYON TL" İDDİASI
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'nin kasasında 132 milyon TL'nin eksik olduğunu ve yurtdışına para transfer edildiği ifade ederek Meral Akşener'in eşinin, oğlunun ve gelinin hesaplarının inceletildiği gibi bomba iddialarla gündeme gelmişti.
AKŞENER: İSPAT ETSİNLER! POLİTİKAYI BIRAKACAĞIM
Meral Akşener ise bu iddialar karşısında rest çekerek "İspat etsinler politikayı bırakacağım" mesajını vermişti.
ABDULKADİR SELVİ'DEN AKŞENER VE DİKBAYIR ANALİZİ
Tüm bu yaşananlar çerçevesinde İP'te kavga tırmanarak sürerken Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında parti içinde yaşananları yorumladı.
Selvi, İYİ Parti açısından kritik haftalardan birine daha girildiğine işaret ederek, "Birine diyorum çünkü partinin önünde kritik haftalar var. Çünkü Meral Akşener partiyi toparlayamıyor. Meral Akşener, parti içindeki hesaplaşma sürecini kurultayında başlattı. Ve iki cephe açtı. Biri CHP ile hesaplaşmaya girdi, diğeri ise partisine ayar vermeye kalkıştı." dedi.
ÖNCE CHP İLE KÖPRÜLERİ ATTI
Akşener ile Kılıçdaroğlu dönemindeki ittifaka değinen Selvi, Akşener'in CHP'den 15 milletvekili istemesini hayatının en büyük pişmanlığı olarak gösterdiğini ifade etti.
Akşener bu gelişmeler ardından parti içine dönük olarak, "Herkes haddini bilecek. Parti içinde şımarıklığı bitireceğim" cümlelerine yer vermişti.
BAY BAY KEMAL'DEN AKŞENER'E GÖNDERME: SIRTIMDAKİ HANÇER…
Kılıçdaroğlu ise kaybettiği son CHP kurultayında, "Sırtımdaki hançerle seçime girmek zorunda kaldım" deyince, Akşener'den yanıt gecikmedi. "Ben hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ya göğsünden ya kalbinden saplarım" dedi.
İP'TE İSTİFA DALGASI
Abdulkadir Selvi yazısında, İYİ Parti'deki tartışmaların krize dönüştüğünü bildirerek; Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker'in istifa ettiğini hatırlattı.
Bu süreç sonunda da Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan da Hatipoğlu'na grup toplantısında rozetini taktı.
Selvi, siyasi partilerde hiziplerin olmasının mümkün olduğunu, gruplaşmaların yaşanabileceğini söyleyerek İYİ Parti'de yaşananların ise çok farklı bir hal aldığını aktardı.
AKŞENER, DİKBAYIR'I HEDEF TAHTASINA KOYDU
Selvi yazısında şu tespitlerde bulundu.
Meral Akşener, "İsterse en yakınım olsun vallahi değiştireceğim" demişti. Akşener'in mesajının adresinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır olduğu ortaya çıktı. Dikbayır, Akşener'in akrabası olarak biliniyordu.
Peki Ümit Dikbayır'la ilgili sorun ne? Ümit Dikbayır, İYİ Parti'nin kasasında 132 milyon TL'nin eksik olduğu, yurtdışına para transfer edildiği, Meral Akşener'in eşinin, oğlunun ve gelinin hesaplarının inceletildiği gibi iddialarla gündeme gelmişti. Ümit Dikbayır bu iddiaların araştırılması için parti yönetimine dilekçe verdi. İspat edilirse milletvekilliğinden istifa edeceği restini çekti.
AKŞENER'DEN RESTE REST GELDİ
Akşener, geri adım atmadı. Reste restle karşılık verdi. "Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Buradan dünkü sorulara son bir cevap vereyim; benim, oğlumun, gelinimin, yeğenlerimin, çocukluk arkadaşlarımızın, hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle; ne AK Parti belediyesiyle ne CHP belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım" dedi.
İHRAÇ SÜRECİ BAŞLADI
Sonra ne oldu? Meral Akşener, Ümit Dikbayır'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.
AKŞENER İYİ PARTİ'DE TACİZİ Mİ İMA ETTİ
Meral Akşener, "Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim" demişti. Ben de buna İYİ Parti'de mide bulandırıcı söylentiler dolaşıyor demiştim.
Bunları tek tek yazıyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde karşılaşacağınız iddiaları çözmek için ipucu olsun istiyorum. 1-Gariban kız çocukları 2-Delikanlılar 3-Onları istismar edenler Delikanlılar bölümüyle ilgili defterin kapandığını düşünüyorum.
DİKBAYIR 'TACİZ'DEN DİSİPLİNE…
Öte taratan fondaş Sözcü gazetesinin yazarı İsmail Saymaz'ın radarında İYİ Parti'de yaşanan bu "taciz" iddiaları vardı.
Saymaz bugünkü köşe yazısında İYİ Parti'yi yangın yerine çeviren iddialara ilişkin, Meral Akşener'in Dikbayır'ı tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğini hatırlattı.
Saymaz, sevk gerekçesinin ise Akşener'in oğlu ve kızının banka hesaplarının incelenmesinin değil, Dikbayır'ın partideki bir kadın çalışanı birkaç yıl önce taciz ettiği iddiasına dayandığını öne sürdü.
Diğer yandan Dikbayır ile ilgili suçlamaların dile getirildiği bu kritik süreçte kadının İYİ Parti'ye giderek şikayette bulunduğu ifade edildi.
ŞİKAYET EDİLDİ! ŞAHİT VAR
Ayrıca bu bomba iddia ile ilgili 2 şahidin tacizi doğruladığı belirtiliyor.
DİKBAYIR'DAN "TACİZ" İDDİAALRINA YANIT
Saymaz, taciz suçlamasını Dikbayır'a sorduğunu ifade ederek, Dikbayır'dan "Bugüne kadar işitmedim" yanıtını aldığını söyledi.
Öte taraftan Akşener'in "fuhuş oteli" işleten emniyet müdürlerinden söz etmesinin de partideki bu gerilimle bağlantılı olduğu öne sürüldü.
GÖZLER AKŞENER'İN GRUP TOPLANTISI AÇIKLAMASINDA
Saymaz'a göre Akşener, yarın (22 KASIM 2023) grup toplantısında Dikbayır hakkındaki iddialara değinecek.
İSTİFA GELİYOR
Dikbayır ise hafta sonu istifa etmeyi planlıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖK BURS ZAMMI SON DAKİKA! YÖK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 doktora, yüksek lisans...
- SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...
- SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?
- İSRAİL MALLARI GÜNCEL LİSTE 2023: Nestle, Nescafe, Nivea İsrail malı mı? Pepsi, Pril, Komili, Yumoş...
- Bugün okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı kar tatil olan il ve ilçeler: Çıldır, Ardahan, Göle, Hanak, Erzurum! Valilik açıklamaları...
- Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?
- 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? EGM PA Polis Akademisi 2023 başvuru kılavuzu ve şartları...
- Fenerbahçe'nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal'a 1,89'luk makine! Asrın transferini bitmek üzere
- Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK'nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye'nin sırası...
- Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT'liye gece saat 23.00'de duyuruldu! 21-22-23-24 Kasım'da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL'ye ek 12.000 TL!
- Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye'yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi
- Selahaddin Eyyubi kimdir, hangi devlet, ne zaman, kaç yaşında öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin eşi ve çocukları kimler, ne zaman yaşadı? İşte hayatı...