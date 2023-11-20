Arjantin’in yeni başkanı Milei siyonist mi? İsrail bayrağı ile miting yapmıştı
Arjantinliler yeni devlet başkanını seçti. Aşırı sağcı Javier Milei, ülkenin yeni lideri oldu. Popülist söylemleriyle bilinen Milei, radikal vaatlerinin yanı sıra büyük bir İsrail hayranı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Milei'nin hedefleri arasında Arjantin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak dahi var. Peki Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei hangi adımları atacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
Arjantin'de ikinci turu dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı aday Javier Milei kazandı. Oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'sını Milei, yüzde 44'ünü ise Ekonomi Bakanı Sergio Massa aldı. Yeni Cumhurbaşkanı Milei'nin seçim öncesi vaatleri oldukça dikkat çekti. Merkez Bankası'nı kaldıracağını iddia eden Milei daha şimdiden tartışma konusu oldu.
Milei, radikal vaatlerinin yanı sıra büyük bir İsrail hayranı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Milei'nin hedefleri arasında Arjantin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak dahi var. Milei İsrail bayrağı ile miting yapıp Musevi olmak istediğini de dile getirmişti. Arjantin'in yeni başkanı Milei siyosit mi? Arjantin'in yeni başkanı Javier Milei hangi adımları atacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
Gazeteci Zafer Şahin: Yeni dünyada bu tip siyasi figürler ortaya çıkıyor. Bu adamın Zelenski'den Paşinyan'dan ya da Venezuela'da ortaya çıkarmaya çalıştıkları Guaido'dan bir farkını göremiyorum. Böyle adamlar ortaya çıkarıyorlar ve bunlar enteresan biçimde Amerikancı kesimden oluyorlar. Ben bunların değişen sosyal medya ve sosyal hayata uygun tipler olarak görüyorum. Kolay idare edilebilir, kolay istikamet verilebilecek, küresel emperyalizmin isteklerine direnmeyecek tipler seçiliyor.
Güney Amerika'da önemli siyasi mücadeleler vermiş ülkeler ve düşünceler var ancak sonuç olarak ortaya böyle garip kutlamalar yapan bir siyasi figürün çıkması ilginçtir. Arjantin çok zor bir ülke. Uzun yıllardır ekonomik krizin pençesinde biraz da toplumun bunalmışlığın örneğidir. Mitinglerde İsrail bayrağı salladı. Eğer ki haritada ve liderlere bakılırsa Amerika'nın kendisine sorun çıkaracak hiçbir komşusu yok.
Sol sosyalistlerin hakim olduğu bölgede böylesine bir figürün başa gelmesi çok ilginç. Ben burada Amerikan parmağı olduğunu düşünüyorum. Büyük destek sağladılar. Önü açılmış bilinç bir tercih gibi duruyor.
Gazeteci Murat Özer: Kutlamalarda "özgürlük" diye bağırıyor. Ama burada özgürlük dediği şey aslında ABD özgürlüğüdür. Bilindiği gibi bütün Güney Amerika'da sol daima iktidardaydı. Uzun soluklu mücadeleler verildi. Arjantin tam bir sefalet içerinde yaşıyor ve bir yandan da İsrail bayrağını sallaması bir mesajdır. Amerikan emperyalizminin Güney Amerika'daki sözcüsü olacağının sinyalini veriyor.
Arjantin dünyada en fazla Yahudi nüfusunun yaşadığı 6. ülke. 15 yüzyıldan beri buraya bir Yahudi göçü var. Arjantin'de 400 bin yakın Yahudi olduğu ifade ediliyor. Bu figür "İsrail-ABD bütün bu sistemin içerisinde olacağım ve sizi Güney Amerika'nın etrafındaki sol sosyalist yapılardan uzaklaştırarak gerçek anlamıyla Amerikan liberalizmi getireceğim ve ekonomik özgürlük getireceğim" mesajıyla yoluna devam edecek. Gerçekten de çaresizliğin neticesinde gelmiş bir figürdür. Ciddi bir çaresizlik var karikatür gibi biri ve iktidara gelmesi mümkün değildi. Irkçı, yabacı düşmanı ve Amerikancı gibi vasıfların hepsi Javier'de var.
Ancak bu şahsın başarısız olacağını ve daha büyük felaketlere yol açacağını söylemek şimdiden mümkün. Bunun bir alternatif olmadığını Arjantin toplumu yaşayarak görecek. Ben bir kehanette bulunmuyorum görünen bir gerçeği söylüyorum. Amerikan demokrasinin gittiği hiçbir yerde toplumlar asla huzur bulmadı.
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