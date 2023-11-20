Arjantin’in yeni başkanı Milei siyonist mi? İsrail bayrağı ile miting yapmıştı

Arjantin dünyada en fazla Yahudi nüfusunun yaşadığı 6. ülke. 15 yüzyıldan beri buraya bir Yahudi göçü var. Arjantin'de 400 bin yakın Yahudi olduğu ifade ediliyor. Bu figür "İsrail-ABD bütün bu sistemin içerisinde olacağım ve sizi Güney Amerika'nın etrafındaki sol sosyalist yapılardan uzaklaştırarak gerçek anlamıyla Amerikan liberalizmi getireceğim ve ekonomik özgürlük getireceğim" mesajıyla yoluna devam edecek. Gerçekten de çaresizliğin neticesinde gelmiş bir figürdür. Ciddi bir çaresizlik var karikatür gibi biri ve iktidara gelmesi mümkün değildi. Irkçı, yabacı düşmanı ve Amerikancı gibi vasıfların hepsi Javier'de var.