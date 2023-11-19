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Gazze’den yürekleri dağlayan satırlar: Katil İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli Gazeteci Sari Mansur'a son mektup! “Çocuklara gelecek dedim ama gelmedin”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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Gazze’den yürekleri dağlayan satırlar: Katil İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli Gazeteci Sari Mansur’a son mektup! “Çocuklara gelecek dedim ama gelmedin”

Tarihinin büyük bir kısmını işgal atlında geçiren Filistin’de soykırımcı İsrail bir ayı aşkın Gazze’de insan kıyımı yapıyor. Yerleşim yerlerini yakıp yıkan işgalciler bölgede sivillerin sığınabileceği hastane, okul ve ibadethane de bırakmadı. İşgalci İsrail ordusunun Gazze’nin Bureyc Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Sari Mansur hayatını kaybetti. Mansur'un eşinin gönderdiği son mektubu ortaya çıktı. Mektuptaki satırlar adeta yürekleri dağladı. İşte o mektuptan detaylar…

Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana 44 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.

ŞEHİT SAYISI 13 BİNE ULAŞTI

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 700 kişi artarak toplam sayının, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 13 bine yükseldiğini açıkladı.

FİLİSTİNLİ GAZETECİ SARİ MANSUR KATLEDİLDİ

İsrail ordusunun Gazze'nin Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Sari Mansur hayatını kaybetmişti.

MANSUR VE SALİEM'İN CENAZE TÖRENİ

Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin arasında Filistinli gazeteci Sari Mansur ve Hasona Saliem için de Deir Al Balah kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan gazeteciler üzüntü yaşadı.

SON MEKTUP!

Mansur'un eşinin gönderdiği son mektubu ortaya çıktı. Yazılan mektupta, "Sabahtan beri çocuklarla seni bekledik. Sen gelmeyince çok üzüldük, çocuklara gelecek dedim ama gelmedin." ifadeleri yürekleri dağladı.

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