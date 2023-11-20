Katil İsrail'in Gazze'de katlettiği bebeklerin sesi oldular! İspanya'da duygulandıran deney

Katil İsrail 7 Ekim Cumartesi günü Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda binlerce sivili katletti. Havadan, denizden ve karadan Gazze'ye ölüm yağdıran terör ordusuna tepkiler çığ gibi büyürken, duygulandıran bir deneye imza atıldı. İspanya'da Filistin hassasiyetini artırmak için anlamlı bir sosyal deney yapıldı. Filistinli bebeklere ait fotoğraflar, yanında bir not ile yaprakların altına gizlendi. Hoparlör ile de ağlama sesleri verildi. Sesleri duyanların durumu fark ettiğinde verdiği tepki ise kameraya kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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