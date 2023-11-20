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Haberler Galeri Katil İsrail'in Gazze'de katlettiği bebeklerin sesi oldular! İspanya'da duygulandıran deney

Katil İsrail'in Gazze'de katlettiği bebeklerin sesi oldular! İspanya'da duygulandıran deney

Katil İsrail 7 Ekim Cumartesi günü Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda binlerce sivili katletti. Havadan, denizden ve karadan Gazze'ye ölüm yağdıran terör ordusuna tepkiler çığ gibi büyürken, duygulandıran bir deneye imza atıldı. İspanya'da Filistin hassasiyetini artırmak için anlamlı bir sosyal deney yapıldı. Filistinli bebeklere ait fotoğraflar, yanında bir not ile yaprakların altına gizlendi. Hoparlör ile de ağlama sesleri verildi. Sesleri duyanların durumu fark ettiğinde verdiği tepki ise kameraya kaydedildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:49
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Katil İsrail’in Gazze’de katlettiği bebeklerin sesi oldular! İspanya’da duygulandıran deney

Katil İsrail, Hamas'ın saldırılarını bahane ederek 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor.

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Katil İsrail’in Gazze’de katlettiği bebeklerin sesi oldular! İspanya’da duygulandıran deney

Bölgede "soykırım" derecesine varan saldırılar gerçekleştiren İsrail ordusu; çocuk, yaşlı ve kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti.

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Katil İsrail’in Gazze’de katlettiği bebeklerin sesi oldular! İspanya’da duygulandıran deney

Gazze Şeridi'nde savaş suçu da işleyen katliam ordusu, Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını da kesmişti.

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Katil İsrail’in Gazze’de katlettiği bebeklerin sesi oldular! İspanya’da duygulandıran deney

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede kalıcı barışın sağlanması için diplomatik temaslarını sürdürürken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği insanlık dışı saldırılar dünya kamuoyunun da büyük tepkisini çekti.

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Katil İsrail’in Gazze’de katlettiği bebeklerin sesi oldular! İspanya’da duygulandıran deney

İSPANYA'DA AĞLATAN "FİLİSTİN" SOSYAL DENEYİ

İspanya'da yapılan bir sosyal deney ise tüyleri diken diken etti.