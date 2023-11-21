Direnişin sembolü 2 esnaf! Yahudiler dükkanlarını almak istiyor

A Haber'e konuşan esnaf, "Biz her gün buradan geçen Yahudiler, polisin ve askerin baskısını yaşıyoruz. Ancak buna karşı direniyoruz. Para teklif ediyorlar hem de çok yüksek paralar. Ama biz burayı bırakmıyoruz. Burayı satın almayı veya el koymaya çok çalıştılar ama kabul etmedik. Babam da kabul etmedi. Biz de kabul etmedik. Her yolu denediler." dedi.