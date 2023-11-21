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Direnişin sembolü 2 esnaf! Yahudiler dükkanlarını almak istiyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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Direnişin sembolü 2 esnaf! Yahudiler dükkanlarını almak istiyor

Yahudilerin, Kudüs ve çevresindeki işgal politikası nedeniyle Mescid-i Aksa çevresinde sadece 2 Müslüman esnaf kaldı. Onlar da bin türlü baskıya, yüksek fiyat tekliflerine rağmen direnmeye devam ediyor. Dedelerinden babalarına, babalarından da onlara kalan dükkanlar direnişin sembolü olmuş durumda.

Burası Mescid-i Aksa'ya çıkan o tarihi çarşı. Bir zamanlar yüzlerce Filistinli esnaf vardı. Ama işgalle birlikte Yahudi mahallesi kurulunca, esnaf dükkanını terk etmek zorunda kaldı. İçlerinden sadece 2'si işgale direndi.

A Haber'e konuşan esnaf, "Biz her gün buradan geçen Yahudiler, polisin ve askerin baskısını yaşıyoruz. Ancak buna karşı direniyoruz. Para teklif ediyorlar hem de çok yüksek paralar. Ama biz burayı bırakmıyoruz. Burayı satın almayı veya el koymaya çok çalıştılar ama kabul etmedik. Babam da kabul etmedi. Biz de kabul etmedik. Her yolu denediler." dedi.

İşgalle birlikte kurulan Yahudi mahallesinde kala kala 2 Filistinli esnaf kaldı. İşte esnaflardan birinin dükkanı burası. Bir fırıncı atadan dededen onlara kaldı ama İsrail bu dükkanı almak için aileye "açık çek" bile verdi ama onlar kabul etmedi.

Yahudi mahallesinde kalan Filistinliler, dükkanını vermemek için direniyorlar. Atalarından, babalarına, babalarından da onlara kalan mekanlar için mücadele ediyorlar.

Esnaf kardeşler, "Burası yaklaşık 70 yıllık. Daha öncesinde de burası fırındı. Daha önce babam ve ardından biz kardeşlerimle işletiyoruz. Arap Filistinlilere ekmek yapıyoruz. Yahudiler yüksek para teklifinde bulundu ama tabii kabul etmiyoruz. Bu fırın esas dedelerimizden kaldı şu an kardeş olarak bu fırını yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki dükkan İsrail'in işgali altındaki Doğu Küdüs'te direnişin de sembolü. Yahudi mahallesindeki iki Filistinli esnaf, manevi değeri paha biçilemez dükkanları satmamaya kararlı.

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