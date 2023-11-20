İsrail’in güneyi işgal planı ne? Gazze yeryüzünden siliniyor mu?

Mohammed Abu Taqiya'nın canlı yayında öne çıkan sözleri:

Burada yaşananlar bir ülke ile kıyaslanacak durumda değil. Buna bir coğrafya ya da bir dava olarak baktığınızda Müslümanları temsil eden bir durumdan bahsediyoruz. 17 yıldır kuşatma altında olan daracık bir bölgeye sıkışmış Gazze'den bahsediyoruz. Dünya tarafından bu bölgeye ambargo uygulandı. Bu sadece İsrail'in yaptığı bir şey değildi, içinde ABD'nin AB'nin ve farklı bölgelerdeki ülkelerin uyguladığı bir boykot ya da ambargo yöntemiydi. Gazze böyle bir duruma terk edilmişti.