20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İsrail’in güneyi işgal planı ne? Gazze yeryüzünden siliniyor mu?

İsrail’in güneyi işgal planı ne? Gazze yeryüzünden siliniyor mu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
ABONE OL
İsrail’in güneyi işgal planı ne? Gazze yeryüzünden siliniyor mu?

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de masum bebeklere karşı açtığı savaşta 45 gün geride kaldı. Ölenlerin sayısı enkaz altındakilerle birlikte artık 15 bini geçmiş durumda. İsrail “kuzeyi terk edin” uyarılar yapıp güneye zorunlu göçe tabi tuttuğu insanları güneyde vurmaya başladı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Filistinli gazeteci Mohammed Abu Taqiya değerlendirdi.

Mohammed Abu Taqiya'nın canlı yayında öne çıkan sözleri:

Burada yaşananlar bir ülke ile kıyaslanacak durumda değil. Buna bir coğrafya ya da bir dava olarak baktığınızda Müslümanları temsil eden bir durumdan bahsediyoruz. 17 yıldır kuşatma altında olan daracık bir bölgeye sıkışmış Gazze'den bahsediyoruz. Dünya tarafından bu bölgeye ambargo uygulandı. Bu sadece İsrail'in yaptığı bir şey değildi, içinde ABD'nin AB'nin ve farklı bölgelerdeki ülkelerin uyguladığı bir boykot ya da ambargo yöntemiydi. Gazze böyle bir duruma terk edilmişti.

Bugün bombalar altında geçen 45. günden bahsediyoruz ve Refah Sınır Kapısı hala kapalı. Bugün 50 TIR girdi ve bunlardan 35 tanesi Ürdün'den gelen sahra hastaneleri için olanlardı ve buna 45. günde izin verildi.

Daha bu sahra hastanesi 2 hafta kurulacak ve orada çalışmaya başlayacak. Burası Filistin ile Mısır arasında yer alan bir sınır noktası ancak buraya gelenler işgalci İsrail tarafından kontrol edilip öyle Gazze'ye geçebildi.

Gazze'de 35 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'deki hastanelerde sistem çökmüş durumda. Hastaneler çatışma bölgesinde ve İsrail askerleri buraya saldırıyor. Riyad'da toplantı yapıldı ve sınır kapısı için kararlar alındı. Ama burada bir gelişme yaşanmadı.

Burada insanlık adına utanç verici bir tablo var. 57 ülke toplandı kararlar aldı ancak bu kararın uygulanması için ne bekliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor bu konuları konuşuyor. Yarın Cezayir'de yine bu konuları konuşacak ama onun dışında gündeme getiren ve harekete geçen yok.

Haritada gösterip isyan etti! HARİTADA GÖSTERİP İSYAN ETTİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA