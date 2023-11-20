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Arjantin’in yeni başkanı Milei siyonist mi? İsrail bayrağı ile miting yapmıştı

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 23:42
Güncelleme:21.11.2023 00:14
Arjantinliler yeni devlet başkanını seçti. Aşırı sağcı Javier Milei, ülkenin yeni lideri oldu. Popülist söylemleriyle bilinen Milei, radikal vaatlerinin yanı sıra büyük bir İsrail hayranı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Milei'nin hedefleri arasında Arjantin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak dahi var. Peki Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei hangi adımları atacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
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Arjantin’in yeni başkanı Milei siyonist mi?
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