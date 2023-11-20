Arjantin’de yeni dönem | Cumhurbaşkanı seçilen Javier Milei’nin vaatleri tartışma konusu oldu: Merkez Bankası’nı kapatacak

"Arjantin, dünyadaki asla kaybetmemesi gereken yerine geri dönecek. Daha iyi bir dünyanın inşasına yardımcı olmak için özgür dünyanın tüm uluslarıyla omuz omuza çalışacağız."

Yıllık enflasyonun yüzde 140'ı aştığı Arjantin'de, her beş kişiden ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Javier Milei ise seçim kampanyasında, Arjantin'in ekonomik sorunlarını radikal çözümlerle aşmayı vadetmişti.